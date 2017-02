Jubiläum beim ETC Crimmitschau: Für die Ex-Spieler gibt es keine Einladungen

In Crimmitschau soll an ein besonderes Sport-Jubiläum erinnert werden. Die wichtigsten Leute fehlen aber im Sahnpark.

Von Holger Frenzel

erschienen am 09.02.2017



Crimmitschau. Der Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau plant ein Motto-Spiel mit dem Titel "Back to the 90's". Deshalb gibt es morgen Abend am Rande der Partie gegen die Starbulls Rosenheim verschiedene Aktionen. "Anlass dafür ist die Bayernligameisterschaft des ETC Crimmitschau, die sich jüngst zum 25. Mal jährte", teilte Eispiraten-Medienchef Stefan Aurich mit.

Aber: Die Akteure, die damals im ETC-Trikot auf dem Eis standen und für den einmaligen Erfolg sorgten, haben keine Einladung zum Motto-Spiel bekommen - dabei wohnt ein Teil davon quasi vor der Haustür. Das sorgt beim ehemaligen Verteidiger Ralf Heinicke (57) und beim früheren Stürmer Peter Schneemann (56) für Enttäuschung. Sie gehören zu den Spielern aus der erfolgreichen Mannschaft. "Ein kleines Treffen am Rande des Motto-Spiels wäre eine schöne Sache gewesen", sagt Ralf Heinicke, der nach seiner aktiven Laufbahn auch lange als Trainer tätig war. "Ich bin auf eine Einladung nicht angewiesen, hätte mich aber auch darüber gefreut." Peter Schneemann ärgert sich , dass die Traditionspflege am Eishockey-Standort schon seit einigen Jahren vernachlässigt wird. "So etwas wäre unter dem Bertfried (Anmerkung der Redaktion: Der ehemalige Präsident Bertfried Bräuninger) nicht passiert. Es fehlen einfach die kleinen Gesten", ärgert sich Schneemann.

Die Ursachenforschung, warum es keine Einladungen an die Ex-Spieler gab, bringt nur wenig Klarheit. Ronny Bauer, Gesellschafter und sportlicher Leiter bei den Eispiraten Crimmitschau, gehörte ebenfalls zur Meistermannschaft. Er kündigt an, dass das Jubiläum im Sommer gefeiert werden soll - zum geplanten Konzert mit Matthias Reim im Kunsteisstadion im Sahnpark. Der ETC Crimmitschau als Stammverein war nach Angaben des Vorsitzenden Matthias Gerth nicht in die Vorbereitungen des Motto-Spiels involviert. "Es tut uns leid, dass das Jubiläum untergegangen ist. Die Konzentration liegt momentan für Eispiraten und ETC auf dem Tagesgeschäft und dem Klassenerhalt in der DEL 2", sagt Gerth.

Zum Motto-Spiel gibt es eine Autogrammstunde und ein Puckwerfen. Zudem sollen Hits aus den 1990er-Jahren aus den Lautsprechern zu hören sein und Anhänger ihre alten Fantrikots wieder einmal aus dem Schrank holen.