Jugendklub "Alte Feuerwehr" ist erwachsen geworden

Mit 29.435 Mark haben Leser der "Freien Presse" den Aufbau eines Treffpunktes für Jugendliche in Crimmitschau unterstützt. Jetzt wird die Einrichtung 20 Jahre alt. Das soll groß gefeiert werden.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 31.08.2016



Crimmitschau. Die "Alte Feuerwehr" an der Schulstraße in Crimmitschau ist der Treffpunkt für junge Leute in der Stadt und hat seit ihrer Gründung vor 20 Jahren nichts an Anziehungskraft verloren. Inzwischen hat sich ein Generationswechsel im Haus vollzogen. Die Gäste aus den Anfangsjahren sind erwachsen geworden. Einige von ihnen werden am Samstag kommender Woche noch einmal an die Stätte ihrer Jugend zurückkehren. Dann feiert der Klub sein 20-Jähriges Bestehen. Organisiert werden die Feierlichkeiten von den Stammgästen selbst. Zu ihnen gehört Thomas Sprotte. Seit 19 Jahren verbringt er einen Großteil seiner Freizeit in der Einrichtung. Der Klub ist für den 32-Jährigen zu einem zweiten Zuhause geworden. "Hier kann man sich mit Freunden treffen, gemeinsam Darts oder Billard spielen oder einfach nur quatschen. Der Klub ist ein Ort, an dem man den Alltag vergessen und mal abschalten kann", sagt der junge Mann.

Für die Schaffung der Begegnungsstätte haben die Jugendlichen vor 20 Jahren hart gekämpft. 1996 gab es in der Stadt keinen Ort, an dem sie sich treffen konnten. Einige junge Leute fassten sich damals ein Herz und sprachen im Rathaus vor. Unterstützt wurden sie von Streetworkerin Christa Eichhorn. Sie ist heute die Vorsitzende des Fördervereins "Kommunikative Jugendarbeit", dem Träger der Einrichtung, und erinnert sich an die Anfänge. "Den Jugendlichen wurden fünf Objekte angeboten. Letztendlich fiel die Wahl auf das ehemalige Gebäude der Feuerwehr." Die Wohnung des Brandmeisters im ersten Stock wurde zum Jugendklub umgebaut.

Unterstützung bei der Umsetzung des Vorhabens gewährten vor 20 Jahren auch Leser der "Freien Presse". Sie spendeten innerhalb der Aktion "Leser helfen" 29.435,77 Mark für den Klub. Das Geld floss unter anderem in die Schaffung eines Sportraumes, der noch immer von Gästen rege genutzt wird. "Ohne die Hilfe der Leser hätten wir damals das Projekt nicht umsetzen können", sagt Eichhorn.

Vor ein paar Jahren gestalteten die Jugendlichen die ehemalige Garage im Erdgeschoss des Gebäudes in eine Galerie um, die heute als Ausstellungsraum für die "Heimlich heimischen Künstler" genutzt wird.

Die Feierlichkeiten beginnenam 10. September um 14 Uhr mit dem Auftritt des Fanfarenzuges. Bis in den Abend haben die Jugendlichen ein Programm für alle Altersgruppen organisiert. Dazu gehören unter anderem der Auftritt einer Tanzgruppe, Spiele für Kinder und eine Feuershow.