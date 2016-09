Junge Leute greifen zur Sprayflasche

erschienen am 06.09.2016



Auf der Schallschutzwand am Rollgarten auf dem Crimmitschauer Sch√ľtzenplatz haben sich ein halbes Dutzend Sprayer darin versucht, die graue Wand bunt zu gestalten. "Wir wollten, dass sich die Jugendlichen bei dieser Geschichte ausprobieren k√∂nnen, und haben mit dem Graffitik√ľnstler Jens Tasso M√ľller aus Meerane einen Fachmann eingeladen", sagte Streetworker Kai Michels, der sich mit Susan Neumann vom Zwickauer Verein "Gemeinsam Ziele erreichen" um die Jugendlichen im Rollgar- ten k√ľmmert und derzeit den 2. Blue Elephant Contest f√ľr BMX und Scooter vorbereitet. Der Wettbewerb findet am kommen- den Samstag ab 13.30 Uhr auf der Anlage statt. "Auch die Aktion mit Tasso passt in die Vorbereitung des Contests, zu dem wir um die 30 Teilnehmer erwarten", sagte Susan Neumann, w√§hrend Tasso (rechts) die Versuche der jungen K√ľnstler beobachtete und gegebenenfalls korrigierte. "In diesem Workshop bin ich in erster Linie Zuschauer", sagte er. (tmp)