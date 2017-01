Kaufland-Schließung stellt kleine Händler vor Probleme

Durch die Entwicklung im Crimmitschau-Center drohen weitere Kündigungen. Bei den Betroffenen wächst der Unmut.

Von Holger Frenzel

erschienen am 12.01.2017



Crimmitschau. Die Filiale von Bäckermeister Sven Hofmann im Crimmitschau-Center schreibt schwarze Zahlen. Sie muss trotzdem geschlossen werden. Der angekündigte Rückzug des Kauflandes am Ende des Jahres stellt auch etliche kleine Unternehmen vor Probleme. "Wir müssen wahrscheinlich drei Mitarbeitern kündigen", sagt Sven Hofmann. Der 50-Jährige wird sich künftig auf den Hauptsitz an der Leipziger Straße und die Filiale an der Silberstraße konzentrieren. Zudem steht ein Verkaufswagen auf dem Frischmarkt. Die Außenstelle im Crimmitschau-Center habe perfekt zur Philosophie der Bäckerei gepasst. "Die kurzen Wege waren für uns optimal", sagt er. Kaufland und Baumarkt hätten vor allem am Donnerstag und am Freitag für ausreichend Kundschaft gesorgt.

Der Bäcker, der seit 1995 die Filiale im Einkaufsmarkt betreibt, kann seine Enttäuschung über das Verhalten der Verantwortlichen im Rathaus nicht verbergen. "Dem Center wurde das Leben schwer gemacht", kommentiert Sven Hofmann. Er verweist auf die gewöhnungsbedürftige Zufahrt: Über eine Ampelanlage und eine kurvenreiche Strecke geht's auf den Parkplatz. Zudem ärgert sich der Unternehmer über die im Februar 2015 im Stadtrat beschlossene Änderung des Bebauungsplanes. Damit wird am Harthauer Weg eine industrielle oder gewerbliche Nutzung der Flächen angestrebt. Genehmigungen für Investitionen zur Schaffung von Handelseinrichtungen sind an dem Standort nur schwer zu bekommen.

Der anstehende Kaufland-Rückzug hat bereits monatelang in der Gerüchteküche gebrodelt. Die Verantwortlichen verkündeten ihre Entscheidung in der letzten Woche. Sven Hofmann hat davon - wie viele weitere kleine Händler - aus der "Freien Presse" erfahren. Aus dem Rathaus erfuhr er, dass es in der nächsten Woche ein Treffen zwischen OB Holm Günther (Für Crimmitschau) und den Eigentümern des Crimmitschau-Centers geben soll. Dabei wird es nach Angaben der Stadt auch um die Möglichkeit einer Verlängerung des Kaufland-Mietvertrages gehen.

Die Aussagen sorgen bei Sven Hofmann für Empörung. "Das ist Heuchelei und Hinhaltetaktik. So funktioniert die Politik", sagt der Bäckermeister. Bei ihm hat sich in den letzten Jahren kein Stadtrat zur Situation im Center erkundigt. Nun muss Hofmann ein anderes Problem klären. Den Mietvertrag für die Räume im Crimmitschau-Center kann er frühestens zum 29. Juni 2018 und damit erst ein halbes Jahr nach der Kaufland-Schließung kündigen.

Bei den Gesprächen sichert die Stadtverwaltung ihre Unterstützung zu. "Es ist zu sondieren, wer eine Umnutzung zum Gewerbestandort begleiten möchte. Parallel dazu soll auch die Aufhebung bestehender Verträge so abgewickelt werden, dass kein Mieter daraus Schaden nimmt", sagt Wirtschaftsförderin Andrea Beres.