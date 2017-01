Kaufland in Crimmitschau schließt Ende 2017

erschienen am 04.01.2017



Crimmitschau. Weiterer Rückschlag für das Crimmitschau-Center: Das Kaufland am Harthauer Weg wird schließen. Der Mietvertrag endet zum 31. Dezember 2017. Der letzte Verkaufstag wird noch rechtzeitig bekannt gegeben, teilte das Unternehmen am Mittwochvormittag mit. Am Dienstag wurden die 58 Mitarbeiter darüber offiziell informiert. "Um für die Mitarbeiter eine sozialverträgliche Lösung zu finden, wird Kaufland gemeinsam mit dem Betriebsrat einen Interessenausgleich und Sozialplan erarbeiten", sagt Andrea Kübler von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Filiale wurde im Januar 1998 eröffnet. In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es: "Um den Kunden eine moderne und attraktive Filiale zu bieten und diese auf Dauer auch wirtschaftlich zu betreiben, müsste der Standort umfangreich modernisiert und umstrukturiert werden. Aufgrund des Alters und des technischen Zustands der Immobilie hätte die Umsetzung hohe Investitionen zur Folge. Hinzu kommen baurechtliche Restriktionen. Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung dieses Standortes hat das Unternehmen entschieden, diese Maßnahmen nicht durchzuführen und den Standort aufzugeben." IHK und Stadt haben im Laufe des Mittwochs noch Stellungnahmen angekündigt. (hof)