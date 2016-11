Kinder legen Steine auf Schienen - Lok in Werdau ausgehoben

erschienen am 13.11.2016



Werdau. Weil Kinder Steine auf die Schienen legten, ist am Samstagmittag am Haltepunkt Werdau-Nord eine Lok ausgehoben worden, jedoch glücklicherweise nicht entgleist. Wie die Bundespolizeiinspektion Klingenthal am Sonntag mitteilte, informierte am Samstag gegen 12 Uhr die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn die Bundespolizei, dass sich Kinder im Gleisbereich befinden. Nach Angaben eines Lokführers, der mit einem Güterzug von Zwickau-Mosel nach Braunschweig unterwegs war und die Steine überfuhr, wurde die Lok ausgehoben. Einsatzkräfte stellten fest, dass auf allen vier Schienenköpfen dieser zweigleisigen Strecke von Leipzig nach Hof auf einer Länge von jeweils etwa einem halben Meter Schottersteine auf dem Gleisbett lagen und entfernten diese sofort. Damit verhinderten sie eine weitere Gefährdung des Bahnverkehrs, da eine S-Bahn in Richtung Leipzig kurz danach diesen Bereich passierte.

Bundespolizisten ermittelten vier Jungen im Alter zwischen neun und elf Jahren, die zugaben, Steine auf die Schienen gelegt zu haben. Zuvor hätten sie andere Jugendliche beobachtet, die dies getan hätten. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen unter Telfon 037467 2810 oder der kostenfreien Bundespolizei-Hotline 0800 6888000. (fp)