Kirchturm wird ins Licht gerückt

Die Marienkirche ist eines der Wahrzeichen von Werdau und soll nun nach Einbruch der Dunkelheit noch besser zur Geltung kommen. Noch fehlt es an dem dafür notwendigen Geld.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 21.12.2016



Werdau. Der Turm der Marienkirche im Zentrum von Werdau erstrahlte vor ein paar Tagen in den Abendstunden schon einmal im Licht der Scheinwerfer - auf Probe. Ein Bild, das nach den Vorstellungen des Kirchenvorstandes künftig zum Alltag in der Stadt gehören soll.

"Die Marienkirche ist neben dem Rathaus das Wahrzeichen von Werdau, wird aber nach Einbruch der Dunkelheit gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Das wollen wir ändern", sagt Wolfgang Dietrich vom Kirchenvorstand. Er hatte die Idee, den 57 Meter hohen Turm des Gotteshauses in der Dunkelheit ins rechte Licht zu rücken. "An der Kirche führt die Bundesstraße 175 vorbei. Sie zählt zu den am stärksten frequentierten Straßen in der Stadt", sagt Wolfgang Dietrich.

Wie der Turm wirksam in Szene gesetzt werden kann, das hat der Kirchenvorstand schon einmal getestet. "Wir würden sechs Strahler benötigen, die rund um das Gebäude positioniert werden." Platziert werden sollen diese unter anderem auf dem Dach des Toilettenhäuschens am Kirchplatz oder auf dem Wohnhaus am Markt, in dem das Servicecenter der Stadtwerke und der Gebäude- und Grundstücksverwaltung seinen Sitz hat. Die Absprachen mit den Eigentümern der Gebäude sind nach Aussage von Pfarrer Andreas Richter, der das Projekt begrüßt, bereits erfolgt. Die Strahler sollen mithilfe eines Dämmerungsschalters betrieben werden und bis in die Morgenstunden leuchten. Die Kosten für die Anschaffung und Installation der Technik betragen rund 5000 Euro. Finanziert werden soll das Ganze über Spenden. "Erst wenn wir das Geld zusammenhaben, kann das Projekt umgesetzt werden", sagt Wolfgang Dietrich. Er baut dabei auf die Spendenbereitschaft der Bürgerschaft. "Nutznießer ist die gesamte Stadt, deren Zentrum damit auch in den Abend- und Nachstunden aufgewertet wird."

Wer das Projekt finanziell unterstützen möchte, kann sich an das Pfarramt an der Burgstraße wenden. Geöffnet ist montags und freitags von 9 bis 11 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr.