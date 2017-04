Kleines Dorf trotzt der Politikverdrossenheit

Nur wenige Bürger verirren sich zu den Sitzungen der Stadträte in Werdau und Crimmitschau. In Mannichswalde ist das anders.

Von Holger Frenzel

erschienen am 05.04.2017



Mannichswalde. In Mannichswalde kommen im Durchschnitt zwischen 40 und 50 Bürger zu den Sitzungen des Ortschaftsrates. Dabei hat der Ortsteil von Crimmitschau gerade einmal 600 Einwohner. Dagegen bleiben in den größeren Ratssälen oft viele Plätze frei. "Freie Presse" nennt die Gründe für die Entwicklung.

Handzettel: Der Ortschaftsrat rührt selbst die Werbetrommel. Etwa eine Woche vor den Sitzungen wird ein Handzettel verteilt - die A-5-Blätter gehen an alle Haushalte in Mannichswalde. Damit werden die Bürger über Termine und Tagesordnung informiert. Die Resonanz zeigt: Der Aufwand lohnt sich. Um die Verteilung kümmert sich Ortschaftsrat Jan Schleicher (Für Crimmitschau) mit seiner Familie.

Mitspracherecht: Bei Stadtratssitzungen dürfen die Bürger nur Fragen stellen. Längere Diskussionsbeiträge ersticken die Oberbürgermeister und Bürgermeister oft im Keim. Anders in Mannichswalde. Wenn über die Öffnungszeiten für das Freizeit- und Erlebnisbad oder den Bau der Ortsumgehung gesprochen wird, darf jeder seine Meinung kundtun. Ortsvorsteher Gerd Neufert (Für Crimmitschau) sagt: "Die Leute haben uns gewählt und müssen sich mitgenommen fühlen. Wir können ihnen doch nicht die Stimme nehmen." Der 49-Jährige spricht die Gäste oft mit Vor- und Spitznamen an. Man ist halt auf dem Dorf. Zwischendurch muss Gerd Neufert auch mal um Ruhe bitten und Sachlichkeit einfordern. Er sagt: "Es soll schließlich ein vernünftiges Ergebnis rauskommen."

Themen: Der Ortschaftsrat, der seit Sommer 2014 in der aktuellen Besetzung zusammenarbeitet, informiert über interessante Dinge. Mannichswalde hat einiges zu bieten: Sportverein, Ortsfeuerwehr, Heimatverein "Wir Mannichswalder", Jugendclub und Faschingsverein. Gerd Neufert und seine Mitstreiter binden die Vertreter der Vereine mit ein. Zuletzt haben die Brandschützer über ihre Personalsituation informiert. Auch wurden die Pläne für den Frühjahrsputz vorgestellt.

Lokal: Zu den Sitzungen treffen sich die Kommunalpolitiker in der Sportgaststätte. Die Betreiber kommen bei den Beratungen des Ortschaftsrates ins Schwitzen: Peter Kämpfe zapft das Bier. Karin Kämpfe bereitet in der Küche die gutbürgerlichen Speisen zu. "Das Angebot motiviert die Leute vielleicht noch zunehmend", sagt Gerd Neufert. Zur Sitzung im Juni plant er allerdings vorübergehend einen Umzug - dann soll die Beratung unter freiem Himmel stattfinden. Ortschaftsräte und Bürger treffen sich im neuen Laubengang am Festplatz.