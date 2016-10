Konzept liefert Ideen fÃ¼r die Innenstadt

Konzept liefert Ideen für die Innenstadt

Viel Bekanntes und einige neue Vorschläge tauchen in einem Gutachten für Crimmitschau auf. Nun wird um Fördergelder gerungen.

Von Holger Frenzel

erschienen am 15.10.2016



Crimmitschau. Fast zwei Jahre hat die Erarbeitung eines Handlungskonzeptes für die Innenstadt von Crimmitschau gedauert. Dafür wurden 48.000 Euro ausgegeben. Der Stadtrat hat das Gutachten einstimmig beschlossen. Auf den 82 Seiten finden sich verschiedene Ideen. Einzelhandelsmagnet: Die Ansiedlung eines großen Einkaufsmarktes im Stadtzentrum gilt als Schlüssel für die Innenstadtbelebung. Dafür wird die Fläche zwischen Badergasse und Friedrich-August-Straße favorisiert. Nachdem monatelang ein Geheimnis um die Standortfrage gemacht wurde, gibt es nun dank des Handlungskonzeptes Klarheit. Darin heißt es, dass ein Boulevard eine Aufwertung für das Pleißeufer schafft und die Piazza "Roter Turm" davon profitiert. Geschäfte, die sich im Crimmitschau-Center am Stadtrand befinden, sollen ins Zentrum geholt werden. "Wir befinden uns dazu in ganz konkreten Gesprächen", sagt Wirtschaftsförderin Andrea Beres. Verbindung zum Bahnhof: Für Fußgänger soll eine kurze und sichere Verbindung vom Bahnhof in die Innenstadt entstehen. Der Streckenverlauf ist noch unklar. Fest steht: Wenn ein Investor das Projekt Gesundheitsbahnhof umsetzt, wird das Bahnhofsviertel aufgewertet. Die S-Bahn-Anbindung soll noch stärker als Pfund für die Innenstadt genutztwerden.

Eingangsbereich: Kosten in Höhe von rund 300.000 Euro werden für die Umgestaltung der Eingänge in die Innenstadt veranschlagt. Egal ob aus Richtung Mannichswalder Platz, Theaterplatz, Robert-Koch-Platz oder Neumarkt: In den Eingangsbereichen werden jeweils ähnliche Gestaltungselemente favorisiert. Aus Richtung des Mannichswalder Platzes ist auch der Aufbau einer LED-Tafel denkbar, auf der für Veranstaltungen geworbenwird. Fußgängerzone: Die Fußgänger- zone hat mit einer Nord-Süd-Ausdehnung von 270 Metern eine Länge, die zur Größe von Crimmitschau passt. Ein Hauptproblem stellt der Bodenbelag mit den vielen lockeren Pflastersteinen dar. Zu den vernachlässigten Flächen, die erneuert werden müssen, gehören der nördliche Teil der Silberstraße und der Bereich vor dem Vereinshof am Markt. Zudem soll es einheitliche Beleuchtung, Bänke und Fahrradständergeben. Wohnstandort: Keine neue Erkenntnis ist der Bedarf an attraktivem und hochwertigem Wohnraum in Crimmitschau. Dabei sollen vor allem Projekte, bei denen die Altbausubstanz erhalten und damit das historische Stadtbild bewahrt werden kann, in den Mittelpunkt rücken. Ein Thema ist auch das Wohnen mit Blick zur Pleiße. Innenstadtmanager: Ein Vorschlag, der immer wieder geäußert wurde, taucht auch als Idee im Konzept auf: die Schaffung einer Stelle für einen Innenstadtmanager. Zu seinen Aufgaben könnten Marketing sowie Laden- und Flächenmanagement gehören. Zudem wird ein Verfügungsfonds angeregt, mit dem Werbegemeinschaft, Interessengemeinschaft oder Veranstaltungen unterstützt werden sollen.