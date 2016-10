Kranzberg-Plattenbau mausert sich zu modernem Haus

2,5 Millionen Euro investiert die Wohnungsbau- genossenschaft Werdau. Ältere Mieter sollen lange selbstständig bleiben.

Von Annegret Riedel

erschienen am 26.10.2016



Werdau. Noch gleicht das Wohnhaus Ernst-Busch-Straße 1 bis 7 auf dem Werdauer Kranzberg einer Baustelle. "Bis Mitte Dezember wollen wir die Arbeiten am und im Gebäude abschließen. Das Umfeld ist dann sicherlich erst im Frühjahr komplett fertig", sagt Norbert Gruss, Vorstandsvorsitzender der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Werdau (WGW). Rund 2,5 Millionen Euro fließen in die Sanierung des Plattenbaus aus DDR-Zeiten. Die neue Gestaltung der Fassade und der Balkone fällt bereits positiv ins Auge, auch wenn hier ebenfalls noch einiges zu tun ist. "Über diesem Farbkonzept haben wir eine lange Zeit gesessen", sagt Norbert Gruss.

Am Samstag sollen sich Interessierte in einer Zwei-Raum-Musterwohnungen ansehen können, wie man aus einem "Fertigteilhaus" individuelles Wohnen, auch für Ältere, hinbekommt. So wurden Grundrisse einzelner Wohnungen geändert. Sie haben jetzt Tageslichtbäder mit ebenerdiger Dusche und Wanne und außerdem eine leicht vergrößerte Küche. Die neuen Balkone der Zwei- und Dreiraum-Wohnungen wurden schwellenfrei gehalten. Der größte Baustein für ein komfortables Wohnen aber ist der Anbau von neuen Aufzügen an das Gebäude. Auch die Umstellung auf eine Zwei-Rohr-Heizung ist erfolgt. Fassaden, Dach und Keller wurden gedämmt, die Fenster erneuert und nach Bedarf und mit Beteiligung der Mieter mit elektrischen Rollläden versehen. "Die Arbeiten haben unsere Mieter zum Teil auf Geduldsproben gestellt. Vielen Dank, dass sie ausgehalten haben und es noch weiter tun", sagt Norbert Gruss. Einige wurden auf Wunsch in Gästewohnungen der WGW einquartiert, andere haben kurzerhand im Garten übernachtet. Die insgesamt 40 Wohnungen sind noch nicht komplett vermietet. Deshalb der Schautag, der Werdauer auf den Geschmack bringen soll.

Der Schautag findet am Samstag von 10 bis 15 Uhr im Wohnhaus Ernst-Busch-Straße 1 in Werdau statt.