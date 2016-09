Kritik: HauptstraÃŸe ist laut und gefÃ¤hrlich

Kritik: Hauptstraße ist laut und gefährlich

Wie lässt sich die Sicherheit für Fußgänger in Gablenz erhöhen? Die Bürger haben verschiedene Ideen zusammengetragen.

Von Holger Frenzel

erschienen am 10.09.2016



Gablenz. Fußgänger, die über die Gablenzer Hauptstraße müssen, leben gefährlich. Jeden Tag rollen Tausende Fahrzeuge und Laster durch den Ort. "Manchmal muss man zehn Minuten warten, bis es überhaupt eine Chance gibt, um die Straße sicher überqueren zu können", sagt Marcel Franke, Vater von zwei Kindern - zwei und acht Jahre alt. Zum Bürgerforum im Landhotel "Sperlingsberg" sprachen Marcel Franke und weitere Bürger dieses Problem an. Da der Bau einer Ortsumgehung aber nicht in Sicht ist, muss nach Alternativen gesucht werden. Dafür gab es verschiedene Vorschläge Tempo 30: Nach dem Beschluss des Bundeskabinettes soll die Straßenverkehrsordnung geändert werden. Dann können künftig Tempo-30-Zonen vor Kindertagesstätten, Schulen und Senioreneinrichtungen an Hauptverkehrsstraßen leichter eingerichtet werden. "Sobald die Verordnung rechtskräftig ist, machen wir uns dazu Gedanken", sagte Karin Schnupp, Leiterin des Fachbereichs für öffentliche Ordnung und Sicherheit im Crimmitschauer Rathaus. Sie machte zum Bürgerforum darauf aufmerksam, dass vor der Kindertagesstätte "Brummkreisel" bereits jetzt die Verkehrszeichen "Achtung Kinder" stehen. Schnupp: "Damit wird signalisiert, dass Autofahrer ihr Fahrzeug sofort zum Stoppenbringenkönnen müssen." Mittelinsel: Pro und Contra haben die Einwohner aus Gablenz beim Bürgerforum zum Aufbau einer Mittelinsel vorgetragen. Ein Teil der Einwohner geht davon aus, dass davon Kinder und Senioren profitieren würden - sie müssten sich dann beim Überqueren nur auf eine Straßenseite konzentrieren. Andere Leute sehen die Gefahr, dass eine Mittelinsel zu einer Verringerung der Fahrbahnbreite führen würde. "Dann weichen die Laster auf den Fußweg aus", warnten einige Gablenzer. Die Stadt wird den Aufbau einer Mittelinsel noch einmal prüfen. Aus Sicht von Marcel Franke ist es sinnvoll, auch über eine Fußgängerampel in der Nähe der Kindertagesstätte nachzudenken. Kontrollen: Von den Einwohnern aus Gablenz gab es einen klaren Auftrag an die Stadt: Die Geschwindigkeitskontrollen an der Ortsdurchfahrt sollen erhöht werden. Oberbürgermeister Holm Günther (Für Crimmitschau) sagte wörtlich: "Wir werden die Polizei und die Truppe, die für uns blitzt, noch einmal informieren." Das Messgerät wird übrigens durch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Zwickau aufgebaut. Ein weiterer Vorschlag war der Aufbau eines stationären Blitzers.