KÃ¼nstler zeigt seine Inspirationen

Künstler zeigt seine Inspirationen

erschienen am 07.09.2016



Sichtlich überrascht hat sich Tilmann Röhner am Montagabend über die große Resonanz auf die Vernissage zu seiner Ausstellung "Inspirationen in Farbe und Form" im Werdauer Fischmarkt von Matthias Scheibner gezeigt. "Mit so vielen Leuten hatte ich beim besten Willen nicht gerechnet, was allerdings auch für den Gastgeber sprechen dürfte", sagte der Künstler aus Dennheritz, der im Geschäft und dem benachbarten Ausstellungsraum zahlreiche seiner Bilder sowie einige Holzskulpturen zeigt. Der gebürtige Glauchauer zeichnet bereits seit der Kindheit und hat sein künstlerisches Spektrum parallel zu seiner beruflichen Laufbahn als Spezialhandwerker in der Denkmalpflege erweitert. Allerdings ist auch Gastgeber Matthias Scheibner bei der Ausstellungseröffnung neue Wege gegangen. Die Besucher mussten sich diesmal nicht im Fischmarkt drängen, denn für die Vernissage war vor dem Geschäft ein Zelt aufgebaut worden. Dadurch hatte auch der Chemnitzer Hilmar Messenbrink für seine Performance mehr Platz, den er für seine Vorführung auch dringend benötigte. (tmp)