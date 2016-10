"Lebensbrücke" nimmt Anbau in Außenstelle in Betrieb

Bei einem Brand in einer Behindertenwerkstatt im Schwarzwald starben vor vier Jahren 14 Menschen. Um eine ähnliche Katastrophe in Westsachsen zu verhindern, hat die Diakonie kräftig investiert.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 18.10.2016



Werdau. Ein Jahr lang mussten die Beschäftigten und Angestellten der Außenstelle der "Lebensbrücke" in Werdau auf einer Baustelle ihre Tätigkeiten verrichten. Das gehört ab Freitag der Vergangenheit an. Ende der Woche erfolgt die offizielle Einweihung des Anbaus an ein bestehendes Objekt auf dem Gelände der Heimstätte Sichem. Beide Einrichtungen, Heimstätte und "Lebensbrücke", gehören zum Diakoniewerk Westsachsen mit Hauptsitz in Glauchau.

Mit der Einweihung des Anbaus wurde die vorhandene Nutzfläche um 200 auf 700 Quadratmeter erhöht. Damit haben die 63 psychisch kranken Menschen, die in der Werkstatt für angepasste Arbeit Leuchten und Kleinteile für elektrische Bauteile fertigen, nun mehr Platz. Geschaffen wurden ein zusätzlicher Arbeitsraum, ein neuer Speisesaal sowie ein zweites Treppenhaus. Der bisherige Speisesaal wird als Lager genutzt. Rund 850.000 Euro kostete die Umsetzung des Vorhabens. 70 Prozent der Kosten trägt die Sächsische Ausbaubank, jeweils zehn Prozent der Landkreis, die Arbeitsagentur und die Diakonie.

Offiziell nennt sich das Vorhaben "Brandschutzertüchtigung". Warum, erklärt Frank Raabs, Leiter der "Lebensbrücke": "Nach der Brandkatastrophe 2012 in einer Behindertenwerkstatt in Titisee im Schwarzwald, bei der 14 Menschen starben, haben wir unsere Objekte unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, dass in Fragen des Brandschutzes Mängel in der Außenstelle vorhanden sind. Gemeinsam mit der Feuerwehr haben wir nach einer Brandschutzlösung gesucht und diese nun umgesetzt."

Die gesamten Arbeiten geschahen bei voller Aufrechterhaltung der Arbeiten in der Einrichtung. "Für die Beschäftigten war das Ganze recht spannend, auch wenn mal Staub und mal Lärm die Arbeiten kurzzeitig beeinträchtigten", sagt Frank Raabs. Für den Werkstattleiter sind die getätigten Investitionen zugleich ein Bekenntnis für den Standort am Waldesrand. Eine Erweiterung des 2006 errichteten Neubaus im Gewerbegebiet Langenhessen um nochmals 63 Plätze hätte doppelt so viel gekostet wie ein Anbau an das bestehende Objekt in der Heimstätte. In Langenhessen gehen 250 Menschen mit Behinderung einer sinnvollen Beschäftigung nach. In dem Objekt ist auch ein Förder- und Betreuungsbereich mit zwölf Plätzen für mehrfach behinderte Menschen vorhanden.