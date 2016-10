Leubnitz: Polizei ermittelt gegen zwei Horrorclowns

erschienen am 30.10.2016



Leubnitz. Weil sie versuchten, auf den BMW einer 20-Jährigen zu springen, ermittelt die Polizei gegen zwei 14- bzw. 15-jährige Jugendliche. Die beiden mit einer Horrorclown-Maske Bekleideten sollen am Samstagabend auf der Leubnitzer Hauptstraße versucht haben, von einer Verkehrsinsel aus auf den BMW einer 20-Jährigen zu gelangen. Die Fahrerin erschrak und musste ihren Wagen stark abbremsen. Zu einem Unfall kam es zum Glück nicht. Gegen die Jugendlichen wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Bereits am Freitagnachmittag hatte die Polizei in Zwickau auf der Helmholzstraße einen Elfjährigen mit einer Horrorclownsmaske gefasst. Er sprang mit einem Dreibeintisch in der Hand auf die Straße und zwang so die ankommenden Fahrzeuge zu stoppen. (fp)