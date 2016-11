Lokaler Energieversorger schwimmt gegen den Strom

Während die großen Energiedienstleister 2017 deutlich an der Preisschraube drehen, senken die Stadtwerke Werdau die Gebühren geringfügig. Wie ist das möglich?

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 25.11.2016



Werdau/Crimmitschau. Kunden der Stadtwerke Werdau können sich freuen: Der lokale Energieanbieter trotzt dem Trend und hält die Preise für Strom nahezu konstant. Unterm Strich fällt die Belastung sogar niedriger aus, wenn auch nur geringfügig. "Wir kaufen bei verschiedenen Großhändlern den Strom ein und haben dabei Strategien entwickelt, um die Kosten möglichst gering zu halten. Hinzu kommt, dass sich die Börsenpreise für Strom in den zurückliegenden Wochen günstig entwickelt haben", sagt der Geschäftsführer der Stadtwerke Werdau, Steffen Pause. Dem stünden gestiegene Kosten für den Netzausbau und die erneuerbare Energie gegenüber. Die würde das Unternehmen an die Kunden weiterreichen. Deshalb werde der monatliche Grundpreis um 2,70 Euro erhöht. Dem gegenüber stünde aber aufgrund des günstigen Stromeinkaufes eine Senkung des Arbeitspreises um 1,70 Cent pro Kilowattstunde. "Das bedeutet unterm Strich für eine Familie mit einem Durchschnittsverbrauch von rund 2000 Kilowattstunden pro Jahr eine jährliche finanzielle Einsparung von 3,30 Euro." Deutlich höher fällt die Einsparung für die Gaskunden aus. "Durch Einsparungen im Bezugspreis für Gas senken wir zum 1. Januar den Arbeitspreis um 0,24 Cent pro Kilowattstunde." Der Grundpreis bleibt konstant. Für die Kunden bedeutet das rund 100 Euro im Jahr mehr in der Haushaltskasse.

Auch die Verbundwerke Südwestsachsen (VWS), ein Unternehmen der Envia-Gruppe, senkt zu Jahresbeginn die Gaspreise spürbar. "Ein Vier-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden spart künftig 100 Euro pro Jahr", sagt der Geschäftsführer des Unternehmens, Hendrik Hartwig. Anders beim Strom. Die VWS, lokaler Anbieter in Crimmitschau, erhöhen die Grundpreise für Strom für Privatkunden um 2,38 brutto pro Monat. Die Verbrauchspreise bleiben konstant. Unterm Strich bedeutet das je Familie eine Mehrbelastung von zirka 28 Euro im Jahr.

Tiefer in die Tasche greifen müssen ebenfalls die Kunden von Envia M. Der Stromriese beliefert in der Region unter anderem die Gemeinden Fraureuth, Neukirchen und Langenbernsdorf sowie die dazugehörigen Ortsteile mit Strom. Privatkunden des Energiedienstleisters zahlen ab Januar beim Grundpreis 2,17 Euro pro Monat brutto mehr. Die Verbraucherpreise ändern sich für Privat- und Gewerbekunden nicht. Grund für die Erhöhung seien steigende Steuern und Abgaben. "Die Energiewende schreitet voran, aber sie kostet auch. So steigen Netzentgelte und Umlagen und dabei besonders die EEG-Umlage", sagte Vertriebsvorstand Andreas Auerbach. Diese Mehrkosten könnten durch sinkende Beschaffungskosten nicht mehr ausgeglichen werden.

Derzeit haben Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte einen Anteil von 75 Prozent am Strompreis, 2017 werden es 77 Prozent sein. Niedrigere Beschaffungskosten wirken sich hingegen beim Gaspreis stark aus. Der Gasversorger Mitgas, dessen Hauptanteilseigner Envia M ist, gibt sie weiter und senkt ab Januar die Verbraucherpreise um 0,76 Cent pro Kilowattstunde. Ein Haushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden spart damit mehr als 150 Euro im Jahr.