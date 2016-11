Maschinenhaus wird saniert

Der Förderverein des Textilmuseums nimmt jetzt ein weiteres Projekt in Angriff. Die ursprünglichen Pläne wurden jedoch noch einmal überarbeitet.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 11.11.2016



Crimmitschau. Jahrelang hat das zum Textilmuseum gehörende Maschinenhaus ein Schattendasein gefristet. Das will der Förderverein der Einrichtung an der Leipziger Straße in Crimmitschau nun ändern und das Gebäude in den Fokus rücken. Mit der Bauanlaufberatung erfolgte jetzt der offizielle Startschuss für die seit Längerem geplante Sanierung des Objektes.

"In den nächsten Tagen werden an den im Boden vorhandenen Gruben Winkeleisen angebracht, auf denen Gitterroste befestigt werden. Damit wird unter anderem gewährleistet, dass Besucher das Gebäude gefahrlos betreten können. Außerdem wird der Fußboden in Ordnung gebracht. Dabei werden auch wieder die historischen Fliesen mit eingebaut, die wir im Vorfeld sichergestellt haben", sagt Ulrich Wolf vom Verein. Im Zuge der Maßnahme soll zugleich die derzeit noch vorhandene Öffnung an der Vorderseite zugemauert werden. "Geplant ist, in das Mauerwerk ein Fenster und eine Tür einzubauen. Durch die behindertengerechte Tür soll künftig der Zugang zum Maschinenhaus erfolgen", erklärt Wolf weiter. Verworfen wurde damit der ursprüngliche Gedanke, den seitlich vorhandenen Zugang zu nutzen.

Sind die Arbeiten abgeschlossen, ist das Gebäude wetterfest. Damit wird zugleich die alte Dampfmaschine, die im Maschinenhaus ihren neuen Standort erhielt, vor Witterungseinflüssen geschützt. Der Koloss aus Stahl stand einst in einer anderen Textilfabrik der Stadt, wurde dort durch den Förderverein geborgen, restauriert und in die Tuchfabrik umgesetzt. Die Finanzierung übernahm der Förderverein. Dessen Mitglieder kommen auch für die Kosten der Arbeiten im Maschinenhaus auf. Dafür sind insgesamt 32.000 Euro veranschlagt. "Möglich macht das Ganze die Spende einer Crimmitschauerin, die uns vor ein paar Wochen 7000 Euro übergab", sagt Ulrich Wolf. Die Frau, die anonym bleiben möchte, stellte dem Verein in der Vergangenheit bereits 25.000 Euro zur Verfügung.

Ist die Sanierung des Maschinenhauses abgeschlossen, visiert der Verein ein neues Projekt an. Er will den Besuchern des Museums künftig auch die sanierte Dampfmaschine in Aktion vorführen. "Wir konnten aus dem ehemaligen Kraftwerk Hirschfeld in Ostsachsen einen Motor erwerben, der zur Dampfmaschine passt", sagt Wolf.

Ein Bild vom Stand der Sanierungsarbeiten des Maschinenhauses können sich Besucher des "Weihnachtsmarktes der Wohl- tätigkeit" machen, der am 27. November von 10 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Tuchfabrik stattfindet und ebenfalls vom Förderverein organisiert wird. Während der Veranstaltung sind auch Führungen durch die Tuchfabrik geplant, bei denen über die laufenden Arbeiten informiert wird.