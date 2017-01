Mathilda ist das erste Baby 2017

Eigentlich sollte das kleine Mädchen schon am 23. Dezember zur Welt kommen. Doch sie ließ sich Zeit und bescherte ihren Eltern einen unvergesslichen Jahreswechsel.

Von Annegret Riedel

erschienen am 02.01.2017



Werdau. Stolze 4150 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß ist das erste Baby des Jahres 2017, das in der Pleißentalklinik Werdau das Licht der Welt erblickte. 3.30 Uhr war sie in der Nacht zu Neujahr endlich da. Die kleine Mathilda machte es für ihre Eltern Bianca Gebhardt und Manuel Ganser spannend. "Eigentlich war der 23. Dezember als Geburtstermin errechnet", sagte gestern die 28-jährige Mutter. Als sie dann sieben Stunden in den Wehen lag und es einfach nicht weiter gehen wollte, entschied sich die Neukirchnerin für einen Kaiserschnitt.

Ihr Sohn Fynn, der mittlerweile acht Jahre alt ist, war ebenfalls in Werdau zur Welt gekommen. "Ich habe bei meinem ersten Kind hier nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Und auch diesmal haben sich Ärzte, Hebammen und Schwestern bestens um mich gekümmert", lobt die Erzieherin die Betreuung auf der Geburtenstation der Pleißentalklinik. Auch Manuel Ganser freut sich, dass seine beiden wohlauf sind. Der 30-jährige Werkzeugmechaniker war bei der Geburt dabei.

2016 haben in der Werdauer Klinik 758 Kinder - 402 Jungen und 356 Mädchen - das Licht der Welt erblickt. Siebenmal waren Zwillinge darunter, dreimal Mädchen, zweimal Jungen und zweimal Pärchen. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr noch einmal eine Steigerung (2015: 721 Kinder), über die sich Oberarzt Uwe W. Schröter auch im fernen Dubai, wo er gerade mit seiner Familie Urlaub macht, sehr freute. Zeige es doch, dass die engagierte Arbeit, die das gesamte Team leiste, von den Müttern anerkannt werde.

Auch in diesem Jahr soll es für künftige Eltern wieder etliche Veranstaltungen geben. So findet bereits am 9. Januar der erste Informationsabend zum Thema Geburt in der Kapelle der Pleißentalklinik statt. Für das späte Frühjahr ist erneut ein Abend nur für werdende Väter und Großväter unter dem Motto "Der schwangere Mann" geplant. Mit Sport vor und nach der Entbindung beschäftigen sich mehrere Vorträge. Geburtsvorbereitungskurse, Schwimmen für Schwangere und Babys, Stillgruppentreffen und die Geschwisterschule sind weitere Angebote.