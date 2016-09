Nach Sanierung: Sportler erhalten Schwerathletikhalle zurÃ¼ck

Nach Sanierung: Sportler erhalten Schwerathletikhalle zurück

erschienen am 13.09.2016



Werdau. Die Sanierung der Schwerathletikhalle an der Werdauer Kranzbergstraße hat acht Monate länger gedauert als geplant und ist 245.000 Euro teurer geworden als erwartet. Aber jetzt ist es geschafft, und die Sporthalle kann offiziell an den Athletenklub 1897 Werdau zur Nutzung übergeben werden. Das wird Oberbürgermeister Stefan Czarnecki bei einem Tag der offenen Tür am Samstag tun.

Während die Ringer des Athletenklubs die Hauptnutzer der Halle sind, haben auch die Kämpfer des Werdauer Judosportvereins hier ihr Domizil. Im November 2014 war Baubeginn. Seither wurden 961.000 Euro in die Schwerathletikhalle investiert, sagt Stadtsprecher André Kleber. 409.000 Euro davon standen als Fördermittel im Rahmen der Sportförderrichtlinie des Freistaates Sachsen zur Verfügung. Die wichtigsten Maßnahmen, die mit die Sanierung erledigt wurden, sind die Kompletterneuerung der Dachdeckung sowie die Sanierung des Dachtragwerkes über der Halle, wobei wesentliche Teile der Traghölzer ausgetauscht werden mussten. Hierbei war auch der unerwartete Mehraufwand entstanden, der zur Kostenerhöhung und Verzögerung der Arbeiten führte. Trockenlegung, Brandschutz, neue Elektroinstallation, Investition in die Heizungsanlage und Schaffung eines barrierefreien Zugangs wurden ebenfalls realisiert. (ja)