Nach dem Brand folgt ein anstrengender Marathon

Ein Brand in der Wohnung über ihnen machte die Seiferts aus Werdau vorübergehend obdachlos. Sie müssen nun Schritt für Schritt zurück in ein normales Zuhause gehen. Eine Odyssee.

Von Konrad Rüdiger

erschienen am 07.01.2017



Werdau. Seine Gefühle kann Jens Seifert derzeit nur schwer beschreiben. "Es gibt immer wieder Momente, in denen man wütend ist, und dann wieder welche, in denen es geht", sagt der Fernfahrer, den vermeintlich nichts so schnell aus der Fassung bringt. Die letzten Wochen glichen für Seifert und seine Frau Cornelia einer Odyssee, die frühestens im Februar beendet sein wird. Denn nach dem Brand in der Wohnung über ihnen am 13. Dezember, bei dem ein älteres Ehepaar verletzt wurde, ist ihre Wohnung derzeit ein Fall für die Handwerker. "Wir haben alle Möbel, die noch zu gebrauchen sind, einlagern müssen", sagt Seifert.

Die Odyssee der beiden ist aus verschiedenen Gründen nötig geworden. "Wir waren erst in einer Gästewohnung der Wohnungs- baugenossenschaft WGW untergebracht. Die war dann verständlicherweise über die Feiertage schon länger gebucht", sagt Jens Seifert. Die beiden sind derzeit in einer Ferienwohnung in Langenhessen untergebracht, der nächste Umzug ist allerdings schon angesetzt, es geht in eine Bleibe, die eine ehemalige Arbeitskollegin von Cornelia Seifert den beiden angeboten hat. "Wir haben über einen Aufruf bei Facebook viele Hilfsangebote bekommen, und viele Menschen helfen uns, wo sie nur können", sagt Seifert. Aber trotzdem bleibt es eine kräftezehrende Angelegenheit. "Wir müssen viele Möbel organisieren und immer wieder von Langenhessen hierher fahren, um mit den Handwerkern zu reden", sagt Seifert. "Ich kann ja schlecht einziehen, wenn kein Bett da ist." Derzeit arbeiten Heizlüfter daran, die Feuchtigkeit aus der Wohnung zu ziehen.

Seifert selber war zum Zeitpunkt des Brandes auf der Fahrt von Hamburg nach Köln und traf erst am Abend darauf in der vom Löschwasser gezeichneten Wohnung in Werdau-Ost ein. "Das war schon ganz schön hart, ich konnte wegen der Lenkzeitenbestimmungen nicht sofort los", sagt Seifert. Er versucht nun gemeinsam mit seiner Frau, alle Wege in Ruhe zu gehen. "Es gibt Tage, da geht es bergauf. Wir haben viele Ansprechpartner, von denen auch viel zurückkommt", sagt er. Und dennoch ist alles ein Provisorium. "Jedes Elektrogerät mussten wir abgeben, außer den Kühlschrank und den Herd, die wurden gleich vom Elektriker geprüft."

Die Lichtblicke werden zugleich von Tag zu Tag mehr. "Wir freuen uns, dass wir bald unsere Wäsche wieder ganz normal waschen können." Beide hoffen, dass ihre alte Wohnung im Februar wieder bezugsfertig ist. Zur Sicherheit haben sie ab Mitte Februar nochmals die nahe Gästewohnung reserviert.