Nachtwächter kennt jede Ecke in der Stadt

Der gebürtige Crimmitschauer Helge Klemm führt seit fünf Jahren Interessierte durch das Ortszentrum.

Von Holger Frenzel

erschienen am 08.11.2016



Crimmitschau. Helge Klemm ist seit fünf Jahren mit Hellebarde und Kerzenlicht in der Innenstadt unterwegs. Der gebürtige Crimmitschauer hat in dieser Zeit rund 3500 Teilnehmer nach Einbruch der Dunkelheit durch das Stadtzentrum geführt und ihnen dabei schaurige Geschichten erzählt. Dabei hat der Nachtwächter schon einiges erlebt.

Verwundert: Der Konkurrenzkampf zwischen Crimmitschau und Werdau wird von Helge Klemm angeheizt. Der Nachtwächter schickt gern einige verbale Spitzen in die Nachbarstadt. Bei einer Führung schaute er dabei plötzlich in betretene Gesichter. Die Teilnehmer hatten sich zu einem Klassentreffen getroffen. "Mir hatte vorher keiner verraten, dass sie alle in Werdau zur Schule gegangen sind", sagt der Crimmitschauer schmunzelnd.

Verloren: Zur Einkaufsaktion "Crimmitschau leuchtet" ist in der Innenstadt immer viel los. Das hat Helge Klemm 2014 gemerkt. Der Nachtwächter hatte viele Familien mit Kindern im Schlepptau - bis zur Herrengasse. "Dort haben zahlreiche Besucher einem Musiker gelauscht, der auf der Panflöte gespielt hat. Meine Gruppe kam an der Engstelle nicht vorbei", erinnert sich Klemm, der plötzlich nur noch eine Handvoll Teilnehmer um sich stehen hatte. Die Gruppe war - mit etwas Verspätung - wieder komplett.

Vergessen: Vor jeder Führung wirft Helge Klemm einen Blick in seine Mappe mit historischen Fakten und wichtigen Zahlen. Trotzdem kommt es immer wieder einmal vor, dass der Nachtwächter etwas vergisst. Das liegt auch daran, dass die Rundgänge auf Wunsch der Gäste an ganz unterschiedlichen Stellen beginnen, beispielsweise an der Laurentius-kirche, am Rathaus und an Gaststätten. Helge Klemm: "Damit ist jede Führung ein Unikat."

Verschätzt: Im Durchschnitt streift der Nachtwächter rund zwei Stunden durch die Innenstadt. Bei einer Führung mit Mitgliedern der Facebook-Gruppe "Die Crimmitschauer" hatte sich Helge Klemm allerdings total verschätzt. "Wir waren mehr als drei Stunden unterwegs, was mich selbst überrascht hat", sagt der 60-Jährige, der zahlreiche Fragen der Gäste beantworten musste.

Verlaufen: Helge Klemm ist überzeugt, dass er sich in Crimmitschau nicht verlaufen wird. "Es gibt keine Straße, die ich in meiner Heimatstadt nicht kenne", sagt der gebürtige Crimmitschauer, der bei den Nachtwächter-Führungen zudem nur im unmittelbaren Stadtzentrum unterwegs ist - dort befand sich früher schließlich der Arbeitsplatz des Nachtwächters.

Die nächste Nachtwächterführung findet am Freitag zur Einkaufsaktion "Crimmitschau leuchtet" statt. Treff ist 21 Uhr an der St.-Laurentius-Kirche, wo es zunächst Orgelmusik und eine kurze Führung gibt. Der Rundgang beginnt 21.30 Uhr.