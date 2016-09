Neue TribÃ¼ne spaltet Fanlager

Neue Tribüne spaltet Fanlager

Nach dem Aufbau der Stahlkonstruktion müssen sich etliche Eishockey-Anhänger einen neuen Stammplatz suchen.

Von Holger Frenzel

erschienen am 15.09.2016



Crimmitschau. Die Suche nach einem Standort für die neue Sitzplatztribüne im Kunsteisstadion im Sahnpark hat Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann schlaflose Nächte bereitet. Die Stahlkonstruktion mit 164 Sitzschalen steht auf der Gegengeraden. "Auf der gegenüberliegenden Seite wären umfangreiche und kostenintensive Beton- arbeiten erforderlich gewesen", sagt Buschmann. Die Verantwortlichen hätten sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Buschmann, der in Internet-Fanforen scharf kritisiert wurde, sagt: "Jeder - egal ob auf einem Steh- oder Sitzplatz - will Eishockey auf hohem Niveau sehen."

Die Anschaffung der Stahlkonstruktion hat rund 50.000 Euro gekostet. Im Vorfeld wurden verschiedene Optionen geprüft. Dazu gehörte laut Buschmann auch die Schaffung einer zweiten Sitzplatztribüne, die an den Trägern des Hallendaches befestigt ist. Buschmann: "Dafür hätten wir mindestens fünfmal so viel Geld in die Hand nehmen müssen."

Der Aufbau der Tribüne, die sich nun oberhalb der Strafbänke befindet, hat Auswirkungen auf Eispiraten-Fans und Gäste-Anhänger. Ein Teil des Publikums aus Crimmitschau und Umgebung wird sich an anderen Stellen einen neuen Platz suchen (müssen). "Das ist machbar, da unser Stadion nur in den seltensten Fällen ausverkauft sein wird", sagt Buschmann. Bei Sachsenderbys sollen nur noch maximal 600 Eintrittskarten, die zum Zugang für den Gäste-Fanblock berechtigen, an Anhänger aus Dresden bzw. Weißwasser verkauft werden. Eine Trennung der Fanlager ist durch die bauliche Situation schwierig. Der Zugang in den Gäste-Bereich ist aber nur noch mit dem passenden Ticket möglich.

