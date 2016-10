"Oskar" kommt erneut in die Region

Christian Schulze aus Crimmitschau gehört zu den diesjährigen Gewinnern eines Preises, mit dem das Engagement für die Kleinsten gewürdigt wird.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 13.10.2016



Crimmitschau. Zum fünften Mal vergibt der in Radebeul bei Dresden ansässige Verein "Kinderarche" in diesem Jahr den "Oskar" - zum dritten Mal gehört ein Crimmitschauer zu den Preisträgern. Wurde 2012 Jörn Hinze mit dem "Kinderarche-Oskar" geehrt und im Vorjahr Rebecca Rasch damit ausgezeichnet, so ist es in diesem Jahr Christian Schulze. Der 27-Jährige, der an der Technischen Universität in Freiberg studiert, gibt jedes Wochenende den Mädchen und Jungen im Kinder- und Jugendheim Crimmitschau Nachhilfe.

Doch was bewegt einen jungen Mann dazu, jedes Wochenende knapp 100 Kilometer aus Freiberg nach Crimmitschau zu fahren, um in seiner Heimatstadt Mädchen und Jungen bei dem Mathehausauf- gaben zu helfen? Ganz einfach: Das Studium der Werkstoffwissenschaften allein hat Christian Schulze nicht genügt. Er wollte gern noch zusätzlich etwas machen. So nahm er den Vorschlag einer Erzieherin aus dem Kinderheim an, es doch mal mit Nachhilfe zu versuchen. Mit Kindern konnte der 27-Jährige schon immer gut umgehen. Somit war es kein Wunder, dass auch die Kleinen den "Großen" schnell ins Herz geschlossen hatten. "Sie freuen sich immer total darauf, dass ich komme. Weil ich eher der spaßige Typ bin und auch mal Quatsch mit ihnen mache", sagt der junge Mann. Nicht nur bei den Kindern kommt die Art des jungen Mannes gut an, sie zeigt auch positive Wirkung. Die Erzieher stellten fest: Schon nach kurzer Zeit zeigten sich Erfolge bei den Noten. Und selbst bei kleinen Rückschlägen konnte er durch Humor die Kinder wieder zum Lernen motivieren. Die positive Entwicklung seiner Schützlinge ist es auch, die den jungen Mann immer wieder nach Crimmitschau treibt. "Es gehört für mich einfach dazu. Ich möchte die Besuche nicht mehr missen, weil man von den Kindern viel zurückbekommt." Für sein Engagement erhält der Crimmitschauer am 21. Oktober in Dresden aus den Händen von Kabarettist Uwe Steimle den "Oskar".

Der Verein ist mit mehr als 40 Einrichtungen, Wohngruppen, Kindertagesstätten und anderen Angeboten und insgesamt mehr als 1500 Plätzen in sieben Landkreisen präsent. In der Region betreibt er das Mutter-Kind-Haus in Leubnitz und das Kinderheim in Crimmitschau.