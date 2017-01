Paukenschlag: CDU findet ihren Kandidaten beim Gegner

Der Vorstand des Stadtverbandes sorgt für eine Überraschung: André Raphael, Fraktionschef von "Für Crimmitschau", soll bei den Oberbürgermeisterwahlen ins Rennen geschickt werden.

Von Holger Frenzel

erschienen am 18.01.2017



Crimmitschau. Das ist ein kommunalpolitisches Erdbeben in Crimmitschau. Oberbürgermeister Holm Günther (60/Für Crimmitschau) bekommt Konkurrenz aus den eigenen Reihen. Stadtrat André Raphael (54/Für Crimmitschau) will zu den Oberbürgermeisterwahlen antreten - auf der CDU-Liste. Das hat Stephan Theuring, Vorsitzender des CDU- Stadtverbandes, mitgeteilt.

Die Pläne hat André Raphael gestern bestätigt. Zu seiner Motivation und seinem Wahlprogramm hält sich der Rechtsanwalt (noch) bedeckt. Darüber will er am 30. Januar zur öffentlichen Nominierungsveranstaltung im Café "Carpe Diem" in Crimmitschau sprechen. Spannend wird auch sein, ob und - wenn ja - wann sich André Raphael aus den Reihen von "Für Crimmitschau" verabschiedet. Momentan ist er noch Vorsitzender der Stadtratsfraktion.

In der Vergangenheit waren Holm Günther und André Raphael lange die prägenden Köpfe der Bürgergemeinschaft. Günther sitzt seit 2003 auf dem Chefsessel im Rathaus. Raphael ist 2004 in den Stadtrat eingezogen. Er hat damals auch den Posten des Fraktionsvorsitzenden übernommen. Die erste große Machtprobe zwischen den beiden Männern gab es im September des Jahres 2011. Damals hat sich Holm Günther für eine von Sachsen und Thüringen geplante Justizvollzugsanstalt (JVA) entschieden -im Alleingang. Raphael kritisierte die Informationspolitik und legte frustriert das Amt des Fraktionschefs nieder.

Nach den Stadtratswahlen im Mai 2014 haben sich die Beiden noch einmal zusammengerauft. Raphael erzielte damals mit 1230 Stimmen das zweitbeste Ergebnis aller Kandidaten. Daraufhin übernahm der Mann aus Langenreinsdorf wieder den Fraktionsvorsitz. Die Wählervereinigung ist mit zwölf Stadträten die stärkste Kraft in Crimmitschau. Allerdings: In den letzten Monaten war das Verhältnis zwischen Günther und Raphael unterkühlt. An der Mitgliederversammlung im November 2016, bei der Holm Günther einstimmig von "Für Crimmitschau" als OB-Bewerber nominiert wurde, nahm André Raphael nicht teil. Offen bleibt, welche Entscheidung das Fass zum Überlaufen gebracht hat und Auslöser für den Wechsel von André Raphael zu den Christdemokraten war. Vielleicht gibt es darauf im Wahlkampf eine Antwort.

Holm Günther, der auch Vorsitzender der rund 70 Mitglieder zählenden Wählervereinigung ist, hat gestern auf einen Kommentar zu den Raphael-Plänen verzichtet. "Dazu wird es zu gegebener Zeit eine Stellungnahme der Bürgervereinigung geben", sagte Günther. Spannend ist, wie er seinen neuen Kontrahenten heute Abend zum Neujahrsempfang im Theater begrüßen wird.

Der CDU-Stadtverband hat sich bei der Suche nach einem Kandidaten, der bei den Oberbürgermeisterwahlen an den Start geht, lange schwer getan. Die Termine für die Nominierung mussten in den letzten Monaten mehrfach verschoben werden. Am 9. Januar hat der Vorstand des Stadtverbandes einstimmig festgelegt, dass André Raphael zur Nominierungsveranstaltung als Kandidat vorgeschlagen werden soll. Nun wird auf das grüne Licht der Mitglieder gewartet.

Neben "Für Crimmitschau" und CDU schickt auch der Linken-Ortsverband einen Bewerber ins Rennen. Am Samstag soll der 25-jährige Student Kevin Scheibel nominiert werden.