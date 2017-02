Pfusch kommt vor Gericht

Im März gibt es einen neuen Termin, um endlich festzustellen, wer für die Mängel am Bauwerk in der Holzstraße in Werdau verantwortlich ist.

Von Annegret Riedel

erschienen am 09.02.2017



Werdau. Um eine stolze Summe geht es bei einer Verhandlung vor dem Landgericht Zwickau am 16. März. Gegenstand ist der Baupfusch an der Brücke in der Werdauer Holzstraße. "Bereits im August vergangenen Jahres gab es dazu einen Verhandlungstermin. Der ist allerdings ohne Ergebnis verlaufen", sagte Karsten Piehler, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Bau im Rathaus.

2 Millionen Euro - so viel hat das vor rund fünf Jahren fertiggestellte Bauwerk gekostet, das über die Bahnstrecke Werdau-Leipzig und die Westtrasse führt. Für diese Summe musste bisher die Stadt Werdau aufkommen. Die Kommune will das Geld von den verklagten Unternehmen wiederhaben. Notwendig machte sich der Neubau, nachdem das Vorgängerbauwerk nach gut zehn Jahren Lebensdauer erhebliche Baumängel aufwies. Normalerweise kann eine Brücke rund 100 Jahre genutzt werden. An dem 1997 eingeweihten Bauwerk war jedoch bereits nach kurzer Zeit an mehreren Stellen Wasser eingedrungen. Die Stahlkonstruktion rostete. 2007 beauftragte die Stadt, damals noch unter Federführung von Oberbürgermeister Volkmar Dittrich, einen Gutachter, der gravierende Mängel bei der Bauausführung bescheinigte. Doch bis heute gibt es kein Ergebnis, wer für den Baupfusch zur Verantwortung gezogen werden kann.

Die Brücke ist nicht das einzige Beispiel für massive Probleme am Bau in Werdau. Aktuell steht auch die Diesterwegoberschule im Fokus. Der gerichtlich bestellte Gutachter hat sich mittlerweile ein Bild vom Baupfusch auf dem Dach der Schule und der Turnhalle gemacht. Doch wann die Kommune den Schaden ersetzt bekommt, ist unklar. Für die anstehende Beseitigung der Schäden geht die Stadt mit rund 400.000 Euro in Vorleistung. Das Geld wurde durch Einsparungen in allen Punkten des städtischen Haushalts zusammengekratzt. Und noch eine weitere Frage ist im Zusammenhang mit der Sanierung der Schule bisher ungeklärt: Wer trägt die Verantwortung für die Überflutung der bereits sanierten Umkleide- und Waschräume im Kellerbereich im Sommer 2016 bei einem Starkregen? Die Ursachenforschung läuft. Damit verbunden ist auch hier die Frage: Wer bezahlt die Wiedernutzbarmachung der Räume? (mit umü)