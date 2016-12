Pleißentalklinik: Aus Cafeteria wird zentrale Patientenaufnahme

Die Leitung des Hauses will mit dem Vorhaben gleich mehrere Probleme mit einmal lösen. Nutz- nießer sind dabei nicht nur die Besucher.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 06.12.2016



Werdau. Uwe Hantzsch, Betriebsleiter der Werdauer Pleißentalklinik, hat in den zurückliegenden Wochen des Öftern einen Blick in die Cafeteria im Eingangsbereich des Krankenhauses geworfen. Manchmal waren zehn, das andere Mal 20 Plätze belegt. Die Mehrheit der vorhandenen Plätze blieb leer. Zu wenig, um die Einrichtung wirtschaftlich betreiben zu können. Das soll sich nun ändern. Die Klinikleitung plant einen Umbau der vor ein paar Tagen geschlossenen Cafeteria und will die vorhandenen rund 90 Quadratmeter künftig anderes nutzen, ohne dass die Gäste des Krankenhauses auf gewohnte Angebote verzichten müssen.

Dort, wo bisher Speisen und Getränke verkauft wurden, soll die Patientenaufnahme neue Räume erhalten. "Die Bedingungen in der derzeitigen Patientenaufnahme sind für die Mitarbeiter und die Gäste nicht die besten. Eine Privatsphäre ist nicht gewährleistet. Bauliche Veränderungen sind in dem Bereich, in dem sich derzeit die Patientenaufnahme befindet, nicht möglich", erklärt der Betriebsleiter. Gelöst werden soll nun das Problem durch die Neuaufteilung der Fläche. Vorgesehen sind dort ein Wartebereich, ein Büro und zwei separate Plätze für die Patientenanmeldung. "Der gesamte Bereich befindet sich künftig genau gegenüber der Information direkt im Eingangsbereich", sagt Uwe Hantzsch. Für ihn ein idealer Standort.

Die Patienten und deren Besucher können nun die Kantine des Klinikpersonals mit nutzen. Die hat ihren Standort genau eine Etage unter der Cafeteria. Dort finden die Besucher das gleiche Angebot vor wie es bisher das Fall war. Auch das war für den Betriebsleiter einer der Gründe, sich von einer der beiden Versorgungseinrichtungen zu trennen. "Beide wurden von dem gleichen Team betreut, in beiden Einrichtungen gab es das gleiche Angebot, doch beide Bereiche waren jeweils von der Platzkapazität nicht ausgelastet", sagt Hantzsch. Hinzu kam, das vor wenigen Tagen der Pächter des im Klinikum vorhandenen Kioskes kündigte. "Jetzt konzentrieren wir alles auf einen Standort. Die Zeitschriften und Waren des täglichen Bedarfs, die bisher im Kiosk erhältlich waren, wird es künftig mit in der Kantine geben. Dafür wird auch dieser Bereich umgestaltet und dort eine Verkaufsecke eingerichtet. Damit begonnen werden soll in der ersten Januarwoche. Sind die Arbeiten abgeschlossen, erfolgt die Umgestaltung der alten Cafeteria. Mit Sommerbeginn sollen die Arbeiten komplett abgeschlossen sein. Die dann frei werdenden Räume werden anderweitig genutzt. "Die Umbauten finden bei voller Aufrechterhaltung des Klinikbetriebes statt", versichert Hantzsch.