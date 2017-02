Pleißestadt erhöht Zuschuss für die Tuchfabrik kräftig

Geld für historisches Industriegebäude, Ent- lastung für Eltern, ein Gewerbegebiet mit Meerane: Worüber beim Crimmitschauer Haushaltsplan diskutiert wurde.

Von Holger Frenzel

erschienen am 07.02.2017



Crimmitschau. Einen Haushaltsplan mit einem Budget von rund 30 Millionen Euro haben die Stadträte von Crimmitschau beschlossen. 21 Stadträte stimmten für den Etat. Die einzige Gegenstimme kam von Manuela Fahland (Linke). In der Debatte zum Zahlenwerk gab es zahlreiche Hinweise. Einen Teil hat die Stadtverwaltung schon umgesetzt. Über andere Dinge muss weiter diskutiert werden. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Tuchfabrik: Die Tuchfabrik Gebrüder Pfau bekommt mehr Geld. Der städtische Zuschuss wird von 70.000 auf 102.000 Euro erhöht. Nachdem die Einrichtung in den letzten vier Jahren auf Sparflamme gefördert wurde, gibt es nun wieder ein größeres Budget. "Damit soll der Freistaat animiert werden, auch wieder zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen", sagte Stadtrat Stephan Theuring (CDU). Die Christdemokraten hatten sich in der Vergangenheit für eine bessere Unterstützung der Tuchfabrik ausgesprochen. Theuring: "Das Haus soll wieder zum Museum werden."

Sportstadion: Zu den größten Bauvorhaben, die in diesem Jahr in Angriff genommen werden sollen, gehört der Bau eines Kunstrasenplatzes im Sportstadion in Frankenhausen. "Ich freue mich wie ein kleines Kind, dass das Vorhaben endlich realisiert werden kann", sagte Stadtrat Claus Favreau (SPD). Er erinnerte daran, dass die Sportler vom FC Crimmitschau ein "grenzenloses Vertrauen und eine grenzenlose Geduld" aufgebracht hätten. Laut Theuring müsse sich die Stadt schnellstens mit Vertretern der Fußballvereine aus Crimmitschau an einen Tisch setzen. Momentan gibt es neben dem Sportstadion noch das Sachsenstadion im Ortsteil Gablenz. Theuring: "Es wird nur noch ein moderner Fußballplatz gebraucht."

Elternbeiträge: Eltern müssen derzeit für die Neun-Stunden-Betreuung 216,55 Euro (Krippe) und 133,46 Euro (Kindergarten) zahlen. "Wir sind mit den Elternbeiträgen seit längerer Zeit an der Obergrenze. Darüber wird, wenn es um die Attraktivität der Stadt für junge Familien geht, gar nicht mehr gesprochen", sagte Stadtrat Wolfgang Spiegelberg (Linke). Er schlug vor, über eine Kürzung der Elternbeiträge nachzudenken. Stadträtin Christine Venzmer (Für Crimmitschau) zeigt Gesprächsbereitschaft: "Die Zahlen stehen im Haushaltsplan drin. Das hindert uns aber nicht, dieses Thema auf die Agenda zu nehmen."

Straßenausbaubeitragssatzung: Crimmitschau gehört zu den wenigen Städten in Westsachsen, die noch eine Straßenausbaubeitragssatzung besitzen. "Wir empfinden die Situation als sehr ungerecht", sagte Wolfgang Spiegelberg. Er hat bereits mehrfach versucht, die Satzung zu kippen. Auch die CDU-Fraktion fordert, dass die Satzung auf den Prüfstand kommen soll. Laut Oberbürgermeister Holm Günther (Für Crimmitschau) ist eine Beratung dazu im zweiten Halbjahr 2017 geplant. Bei etlichen Tiefbaumaßnahmen, die in den nächsten Jahren geplant sind, müssten die Grundstückseigentümer zur Kasse gebeten werden. Die Stadt plant unter anderem die Sanierung von Oswald-Anger- und Wilhelm-Stolle-Siedlung. Zudem taucht der Fußweg-Bau an der Hauptstraße in Langenreinsdorf und an der Leipziger Straße im Investitionsplan auf.

Gewerbegebiet: Crimmitschau und Meerane wollen ein gemeinsames Gewerbegebiet erschließen. Dafür forderte Stephan Theuring endlich Klarheit aus Meerane: "Wie will Meerane die Erweiterung bezahlen? Die Stadt soll sich positionieren. Jeder Partner muss endlich die Fakten auf den Tisch legen." Im Haushaltsplan von Crimmitschau taucht ein Zuschuss von 50.000 Euro in diesem Jahr und von 300.000 Euro ab dem nächsten Jahr an den geplanten Gewerbegebiets-Zweckverband auf.