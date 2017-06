Problemfall Sorge-Kreisel: Stadt will Ordnung schaffen

Der Ortseingang von Werdau mit der Lichtsäule an der Mitteltrasse bietet derzeit kein gepflegtes Bild. Das soll sich ändern - in der Zukunft.

Von Annegret Riedel

erschienen am 16.06.2017



Werdau. Die Gärtner des städtischen Bauhofes Werdau kämpfen seit dieser Woche gegen das wild wuchernde Grün auf dem Kreisverkehr in der Werdauer Sorge. Hier hat, wie auch schon in der vergangenen Saison, das Unkraut mal wieder die Oberhand. Doch seit diesem Jahr ist die Stadt Werdau selbst für die Pflege dieses Areals zuständig und nicht mehr das Landesamt für Straßenbau und Verkehr.

"Diese Aufgabe haben wir mit der Installation der Lichtsäule per Nutzungsvertrag übernommen", antwortete Oberbürgermeister Stefan Czarnecki (CDU) auf eine entsprechende Anfrage im Technischen Ausschuss in dieser Woche. "Die Mitarbeiter des Bauhofes werden also je nach Bedarf und der momentanen Leistungsfähigkeit des Bauhofes die Arbeiten durchführen", sagte gestern Rathaussprecher André Kleber. Perspektivisch ist aber anderes geplant. Der Kreisverkehr soll in Eigenleistung umgestaltet werden. "Er soll pflegeleichter und gleichzeitig attraktiver als bisher werden." Dabei will sich die Stadt an dem Kreisel in der Bahnhofstraße orientieren, der von Anfang an in Regie der Stadtverwaltung entstanden ist. Ein Zeitpunkt, wann das konkret passieren soll, steht aber noch nicht fest.

Auch am zweiten Kreisverkehr des Werdauer Abschnitts der Mitteltrasse ist man auf Arbeitsminimierung aus. Hier wurden vor ein paar Tagen sämtliche Beetrosen entfernt. "Das geschah, weil die Rosensträucher schlecht angewachsen sind und einen enormen Pflegeaufwand verursacht haben", erklärte Nicole Wernicke, Pressesprecherin beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Jetzt wurde auf dem Areal Wiese angelegt. "Für die zukünftige Grünpflege ist der Landkreis Zwickau zuständig", sagte sie weiter. Designer Michael Matthes, der die Lichtsäule in der Sorge geschaffen hat, hat seinen Plan noch nicht aufgegeben, im Steinpleiser Kreisel ebenfalls ein Kunstobjekt zu installieren. "Damit fällt der Kreisverkehr vor allem in der Dunkelheit viel besser auf als jetzt", argumentiert der Langenhessener.