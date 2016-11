Räumfahrzeuge rollen ab 4 Uhr morgens über die Straßen

Die Meteorologen kündigen es an: Der Winter soll an den nächsten Tagen ein erstes Gastspiel in der Region geben. Wie sind die Bauhöfe vorbereitet?

Von Holger Frenzel

erschienen am 10.11.2016



Werdau/Crimmitschau. Für den Winterdienst beginnt wieder der Kampf gegen Schnee und Glatteis. Die Verantwortlichen in den Bauhöfen setzen dabei auf viele bewährte Dinge. Zuständigkeit: Die Mitarbeiter des Bauhofes in Werdau müssen den Winterdienst auf einem 130 Kilometer langen Straßennetz übernehmen. Zum Vergleich: Das entspricht der Gesamtstrecke von Werdau nach Dresden. In Crimmitschau hat der Bauhof etwas weniger Arbeit, das kommunale Straßennetz ist knapp 100 Kilometer lang.

Dienstzeit: Die Schicht beginnt in beiden Bauhöfen zur selben Zeit. Wenn sich Schnee und Eis auf den Fahrbahnen befinden, kommen die Winterdienst-Fahrzeuge ab 4 Uhr morgens zum Einsatz. In Werdau wird der Winterdienst bis 22 Uhr durchgeführt. Das Ziel in Crimmitschau: Die Straßen sollen bis 20 Uhr in einem befahrbaren Zustand gehaltenwerden. Personal: In Werdau steht deutlich mehr Personal als in Crimmitschau zur Verfügung. Bauhof-Leiter Dieter Theis kann in Werdau auf 18 Bauhof- und Friedhofmitarbeiter zurückgreifen. Dazu kommt noch Hilfe aus zwei Fremdfirmen, die sich vor allem um die Straßen in den Ortsteilen kümmern. In Crimmitschau stehen zwölf Mitarbeiter zur Verfügung. Damit kommen sechs Leute pro Schicht zum Einsatz. Unterstützung gibt es durch eine Fremdfirma. Technik: Zum Fuhrpark in Werdau gehören ein Unimog, sechs Multicars und zwei Kleintraktoren. Von den Unternehmen, die für die Stadt im Einsatz sind, kommen zwei Laster und zwei Multicars. In Crimmitschau kann auf einen Unimoc, einen Mercedes-Laster, einen Traktor und einen Radlader zurückgegriffen werden. Zudem stehen drei Multicars in den Bauhof-Garagen. Die Fahrzeuge lassen sich mit Streutechnik und Schiebeschild ausstattet. Dazu kommt ein Multicar, den eine Fremdfirma zur Verfügung stellt. Bevorratung: 550 Tonnen Streusalz und 200 Tonnen Streusplitt liegen im Depot des Bauhofes in Werdau. Crimmitschau hat sich mit 400 Tonnen Streusalz und 20 Tonnen Splitt bevorratet. Bei Bedarf können Salz und Splitt nachbestellt werden. Gefahrenstellen: Zu den gefährlichen Stellen gehören in beiden Städten die Brücken sowie Gefälle- strecken. Zudem besteht in den ländlich geprägten Ortsteilen die Gefahr von Schneeverwehungen.

Neuerungen: In Werdau packen seit einem Jahr die Mitarbeiter, die normalerweise für den Friedhof verantwortlich sind, auch beim Winterdienst mit an. Crimmitschau setzt nur noch auf die Unterstützung einer Fremdfirma. Bisher waren Mitarbeiter von zwei Firmen im Winter im Einsatz. Deshalb soll nun zusätzlich auf einen eigenen Traktor zurückgegriffen werden.