Rarität ergänzt fürstlichen Maschinenpark

Eine Bettfedernreingungsmaschine ist die neue Errungenschaft im Gewerbecenter Gebrüder Fürst in Neukirchen. Der Koloss verlangte Millimeterarbeit.

Von Annegret Riedel

erschienen am 06.01.2017



Werdau. Rainer Burkhardt steht die Zufriedenheit ins Gesicht geschrieben: "Mit dieser Maschine haben wir eine weitere Attraktion in unserem Gewerbecenter." Dass der 1,5 Tonnen schwere Koloss, eine Bettfedernreinigungsmaschine, da steht, wo sie steht, ist Jens Beier zu verdanken. Der heimatverbundene Neukirchener hat das aus dem Jahr 1931 stammende, voll funktionsfähige Wunderwerk in einem Nebengelass seines gekauften Hauses einige Jahre lang beherbergt. Bis 2004 war die Maschine des 1885 von Karl Schneider gegründeten Betriebes noch in vollem Gange. "Zum Verschrotten war sie doch viel zu schade. Wo findet man denn heute noch so etwas", sagt der 40-Jährige. "Zumal sie ja tadellos funktioniert."

gerettet zu haben und nun interessierten Besuchern zeigen zu können. Dazu ist am Wochenende Gelegenheit, wenn das Gewerbecenter innerhalb der Ausstellung der Neukirchener Modellbahnfreunde wieder geöffnet ist. Auch deren Chef, Rainer Nobst, ist begeistert von dem "Neuzugang" im Betriebsmuseum. "Damit wird den Besuchern neben unseren zahlreichen Modellbahnanlagen eben noch einiges mehr geboten."

Zum Beispiel auch eine knallig pinkfarbene Betriebszapfsäule der Firma Gebrüder Fürst. Sie stammt laut Rainer Burkhardt aus der Mitte der 1930er-Jahre. Restauriert wurde sie jetzt von Kunstschmied Werner Ludwig aus Neukirchen. "Die Farbe ist original", sagt Rainer Burkhardt schmunzelnd und zeigt auf das Wunderwerk in Rosa.

Wie der an Heimatgeschichte ausgesprochen interessierte Senior herausgefunden hat, existierten einst in Neukirchen bis zu sechs sogenannte Zapfsäulen und zwei Tankstellen. Die Benzinpreise beliefen sich in den 1930er-Jahren auf 39Pfennige pro Liter. Dafür brauchte ein Horchmodell aber auch zirka 19 Liter auf 100 Kilometer, hat Rainer Burkhardt recherchiert.

Die Ausstellung der Modellbahnfreunde Neukirchen im Gewerbecenter Gebrüder Fürst, Wiesenstraße 3 in Neukirchen, ist morgen und am Sonntag sowie am 14. und 15. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.