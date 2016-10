Reptilien in der Stadthalle zu bewundern

erschienen am 10.10.2016



Am Wochenende waren sie die Stars in der Werdauer Stadthalle: rund 200 Reptilien aus exotischen Ländern. Bewundert werden konnten unter anderem eine Netzpython, Sporn- und Pantherschildkröten, verschiedene Spinnen. Bereits am Samstag lockte die Schau mehr als 300 Interessenten an. Präsentiert wurden die Tiere von André Hein und dessen Familie. Der 42-Jährige, der in einem Dorf in der Nähe von Schwerin lebt, stammt aus einer alten Zirkusfamilie und war schon als Kind von Tieren begeistert. "Wir hatten früher einen kleinen Streichelzoo, mit dem wir durch die Lande gezogen sind", sagt André Hein. Daraus entstand dann die Reptilien-Ausstellung. "Nur mit einem Teil davon sind wir unterwegs." Bei der Schau konnten die Besucher die Reptilien am Wochenende nicht nur bestaunen, sondern auch Interessantes aus dem Leben der Exoten erfahren. "Wir wollen keine Effekthascherei betreiben, sondern Wissen vermitteln und eventuell vorhandene Ängste der Menschen vor Spinnen oder anderen Tieren abbauen", sagte André Hein. (umü)