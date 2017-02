Schloss Blankenhain eröffnet Saison

Mehr als 43.000 Besucher zählte das Landwirtschaftsmuseum 2016. An den Erfolg will das Haus in diesem Jahr anknüpfen. Ein hochgestecktes Ziel.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 11.02.2017



Blankenhain. Seit gestern lädt das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain wieder zu einem Besuch ein. Auch im 36. Jahr seines Bestehens wartet das Haus mit einigen Neuerungen auf und setzt zugleich auf Bewährtes.

Zusätzliche Ausstellungen: Zu den rund 100 thematischen Ausstellungen, die das Haus in den 80 zum Komplex gehörenden Gebäuden und Anlagen zeigt, sind zwei neue hinzugekommen. In einer Sonderausstellung befasst sich das Museum mit der "Altenburger Tracht". Sie gehört in Mitteldeutschland zu den am längsten getragenen Volkstrachten, deren Geschichte bis in das Jahr 1871 zurückreicht. In der zweiten neuen Sonderausstellung sind Holzschnitte von "Sächsischen Schlössern" zu sehen, geschaffen von Andreas Kunath aus Pöhla.

Preis: Die Eintrittspreise bleiben stabil und betragen für Erwachsene 6 Euro und ermäßigt 4 Euro. "Das ist ein politisch gewollter und sehr niedriger Preis, der vom Kreistag festgelegt wurde. Bei anderen vergleichbaren Einrichtungen in Europa liegt der Eintritt für Erwachsene bei durchschnittlich 20 Euro", sagte Museumschef Jürgen Knauss beim Saisonstart. Etat: Das Museum verfügt über einen Etat von knapp einer Million Euro. Das Geld kommt aus der Kulturraumförderung, dem Landkreis, der Stadt Crimmitschau und aus Eigenmitteln. "Damit sind wir gut aufgestellt", so Knauss. Das Haus zählt acht Beschäftigte, Träger ist der Landkreis.

Neuheiten: Im Verlauf des Jahres wird das Museum weitere neue Dauerausstellungen eröffnen. Dazu gehört die neu konzipierte Dauer- ausstellung zur Geschichte der Landwirtschafts- und Landtechnik bis 1945 (Mai), die Wiedereröffnung des sanierten Vorschlosses (Juni) und der neu gestalte Bauernhof als museumspädagogisches Objekt (Herbst).

Bewährtes: Festgehalten wird an bewährten Veranstaltungen wie dem Korb- und Pflanzmarkt (22./23. April) sowie dem Käse- und Spezialitätenmarkt (23./24. September). Zum Programm gehören ebenfalls wieder die thematischen Sonderführungen und Mitmach-Aktionen.

Gastspiel: Die Naturbühne Trebgast aus dem Partnerlandkreis Kulmbach gastiert erneut auf dem Gelände des Schlosses und zeigt am 2. Juli das Stück "Peter Pan".

Hinter den Kulissen: Verbessert werden die Lagerbedingungen für die rund 250.000 Exponate, die das Museum sein Eigen nennt. Schwerpunkt bildet 2017 das Großgeräte-depot. Untergebracht ist das in der ehemaligen Rittergutfeldscheune. "Das Gebäude gehört uns, dafür müssen wir keine Miete bezahlen. Jeder Euro, den wir dort investieren, kommt uns am Ende wieder zugute", sagte Knauss gestern Vormittag.