SchneefangzÃ¤une sind eingetroffen

Schneefangzäune sind eingetroffen

erschienen am 22.09.2016



Crimmitschau. Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes denken - trotz des schönen Herbstwetters - schon an den nächsten Winter: In dieser Woche ist die Lieferung von neuen Schneefangzäunen im Lager an der Amselstraße eingetroffen. Sie haben eine Gesamtlänge von 250 Metern und können mit stabilen Stahlankern im Boden befestigt werden.

Rund 6400 Euro hat die Anschaffung gekostet. "Wir können dadurch einige Schneefangzäune, die sich in einem schlechten Zustand befinden und beschädigt sind, ausrangieren", sagt Baubetriebshof-Leiter Michael Popp. Er geht davon aus, dass die neu gekauften Zäune mindestens zehn Jahre halten. Damit verfügt der Baubetriebshof über Schneefangzäune mit einer Gesamtlänge von rund einem Kilometer. Sie werden an Stellen aufgestellt, wo die Gefahr von Schneeverwehungen besteht. Popp kündigt an, dass der Aufbau in den nächsten Wochen geplant ist. "Bis Mitte November wollen wir damit fertig sein", sagt der Leiter des Baubetriebshofes. (hof)