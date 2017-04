Schule verschwindet aus Ortsbild

Wie sich Werdau und seine Ortsteile verändert haben. Heute: Dorfmitte von Königswalde (Folge 65)

Von Michael Kellner

erschienen am 15.04.2017



Königswalde. Die Schule (Bildmitte) ist das dritte Schulgebäude in der Geschichte des Ortes. Das erste Schulhaus aus dem Jahre 1710 war zunächst nur eine mit Stroh gedeckte Hütte, das Zimmer diente als Unterrichtsraum und Lehrerwohnung. Dieses Gebäude wurde 1732 aufgestockt und erfüllte bis 1863 seinen Zweck. Dann erfolgte nahe der Kirche der Bau eines neuen Schulgebäudes, das seit 1892 als Pfarramt dient. Aber auch die Schülerzahl im kleinen Königswalde wuchs unvermindert an, sodass 1888 der Grundstein zum heutigen Schulgebäude gelegt wurde. Die Einweihung fand 1889 statt, es stand aber zunächst nur der im Bild sichtbare Ostflügel. Im Jahre 1892 erfolgte der Anbau des Westflügels. Ein weiterer Aus- und Umbau der Schule erfolgte nach 1945. Die Schule erhielt den Namen "Geschwister Scholl" und war bis Anfang der 1980er-Jahre achtklassig. Nach der Wende und dem Inkrafttreten des Schulgesetzes des Freistaates Sachsen wurde die Geschwister-Scholl-Schule 1992 vom Oberschulamt als Grundschule bestätigt. Im gleichen Jahr erhielt die Schule ein modernes Computerkabinett. Bestandteil der Schule waren zwei Spezialklassen mit insgesamt 26 Schülern. Im Jahre 1999 lernten in Königswalde 153 Schüler in acht Klassen. Die Neueinteilung der Schuleinzugsbereiche durch die Stadt Werdau hatte auch einschneidende Veränderungen für Königswalde zur Folge. Aufgrund bau- und brandschutztechnischer Mängel wurde die Schule 2010 in die Umweltschule Werdau ausgelagert. Diese Auslagerung war zunächst für ein Jahr vorgesehen. Die Schließung des Schulgebäudes erfolgte am 25. Juni 2010. Aufgrund des jetzigen Leerstandes steht das Schulgebäude auf der Abbruchliste.

Rechts im Bild sichtbar ist die Jakobikirche, das älteste Bauwerk von Königswalde und eine der ältesten Kirchen Sachsens überhaupt. Der heutige Altarraum war bereits im 12. Jahrhundert vorhanden und diente als Wallfahrtskapelle. Weil die Kirche eine Station auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela war, erhielt sie den Namen des heiligen Jakobus. Um 1200 wurde an den Altarraum das Kirchenschiff mit dem Turm angefügt. Erstmals erwähnt wurde die Königswalder Kirche im Urkundenbuch des Bistums Naumburg am 12. Juni 1270, als sie der Vogt Heinrich von Plauen dem Kloster Grünhain schenkte. In der Zeit der Hussitenkriege, um 1425, brannte die Kirche in wesentlichen Teilen nieder und wurde bis 1430 wiederaufgebaut, wovon eine Inschrift in der kleinen Kirchenglocke zeugt. Später erhielt der Kirchturm noch zwei weitere Glocken. Aus dem Jahr 1515 stammt der spätgotische Flügelaltar des Zwickauer Künstlers Michael Maler, besonders wertvoll ist die bemalte Kassettendecke mit Engelsdarstellungen.

Auch die Bauernhöfe der Werdauer und Steinpleiser Sorge und von Hartmannsdorf waren nach Königswalde eingepfarrt. Mit der Reformation wurde Königswalde 1529 Filialkirche von Langenhessen, wo es bis zur kirchlichen Eigenständigkeit 1892 verblieb. Für die seelsorgerische Betreuung der Königswalder wurden kirchliche Katechesen eingerichtet. 1578 wurde ein Schneider als erster Kirchen- und Schuldiener angestellt. Im Jahre 1884 fand eine umfassende Sanierung und Innenerneuerung der Königswalder Kirche durch den Zwickauer Baumeister Oskar Mothes statt, bei der auch die Fenster im Kirchenschiff vergrößert wurden. In den 1980er-Jahren erfolgte dann die Erneuerung des Fußbodens im Kirchenschiff. Die Kirche wurde auch für Veranstaltungen des 1973 gegründeten Christlichen Friedensseminars genutzt.

Zwischen 1999 und 2007 erfolgten umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an Turm und Kirchendach, 2011 dann die Außensanierung, bei der romanische Reste sichtbar wurden. 2012 bis 2014 wurde mit Fördermitteln die komplette Innenrestaurierung der Kirche durchgeführt. Dabei stieß man 2013 auf einen romanischen Torbogen, der das hohe Alter des Gebäudes archäologisch bestätigte. Im August 2014 waren alle Arbeiten einschließlich der statischen Sicherung des Turms durch eine Stahlkonstruktion abgeschlossen.

Auf der linken Bildseite sichtbar ist ein Gebäudekomplex mit einem großen Gartengrundstück. Dieses Gebäude war ursprünglich der Gasthof Königswalde, eine von vier Gaststätten des Ortes, und wurde von Kurt Sarfert betrieben. Hier unterhielt seit den 1950er-Jahren die Wismut in Zusammenarbeit mit dem Kreisvorstand der Gewerkschaft Wismut/Gera das Pionierlager "Heinz Canzwig". Nachdem die Wismut das Objekt aufgegeben hatte, kaufte es im Jahre 1973 die Gemeinde Königswalde und baute es zu einem Mehrzweckgebäude um.

Unmittelbar vor der Kirche sichtbar sind die Fachwerkgebäude eines Vierseitenhofes. Das mit der Giebelseite zu sehende Gebäude war die zugehörige Scheune, die Ende der 1980er-Jahre vom Verfall betroffen war und abgebrochen werden sollte. Durch das Engagement der Königswalder wurde die Scheune gerettet und 1995/96 zu einem Vereinszentrum ausgebaut. Heute befindet sich in dem Gebäude der Landgasthof.