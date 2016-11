Seehaus: Kapitän geht mit Crew von Bord

Die Gaststätte an der Koberbachtalsperre wird seit 1969 von Familie Geißler betrieben. Deren Mitglieder haben das Rentenalter erreicht und möchten die Leitung jungen Leuten mit neuen Ideen übertragen. Bisher war die Suche erfolglos.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 01.12.2016



Langenhessen. Siegbert Geißler ist Gastronom mit Leib und Seele. Einen schöneren Beruf kann er sich nicht vorstellen. Das "Seehaus" an der Koberbachtalsperre ist zu seinem zweiten Zuhause geworden. "Der Blick aus der Gaststube auf das Wasser ist traumhaft, zu jeder Jahreszeit", sagt Geißler. Dabei beginnen seine Augen zu leuchten. Zeitgleich wird er auch nachdenklich. Denn langsam heißt es für ihn, sich nicht nur von dem Blick zu verabschieden, sondern von dem Haus zu trennen. Der Langenhessener ist 64 Jahre alt geworden und möchte in den Ruhestand gehen. "Ich suche einen Interessenten für das Haus und die Gaststätte. Bisher hat sich keiner gefunden." Mit ihm möchten auch seine Frau, der Bruder und die Schwägerin Abschied nehmen. Sie alle gehören zum Team des Hauses, egal ob in der Küche oder als Bedienung, und haben genauso wie der Chef das Rentenalter erreicht. Doch so einfach das Licht ausschalten und für immer den Schlüssel umdrehen, kommt für den Chef nicht infrage. "Wir machen noch so lange, bis sich ein Nachfolger gefunden hat."

Erbaut wurde das "Seehaus" 1931 gemeinsam mit der Talsperre. Es war von Anfang an auch Gaststätte. Als Marga Geißler 1969 die Leitung des Hauses übernahm, das von der HO betrieben wurde, begann Siegbert Geißler im "Ringcafé" in Zwickau die Ausbildung zum Kellner. Nach dem Abschluss wechselte er ins "Seehaus", machte aber 1979 im Hotel "Moskau" in Chemnitz noch einen Abschluss zum Serviermeister und war für ein Jahr im Palast der Republik in Berlin als Kellner tätig. "Das war zu dem damaligen Zweitpunkt schon etwas", blickt der 64-Jährige zurück.

der Chef und lacht dabei. Dass ab und zu auch Politprominenz im Haus zu Gast war, hatte seinen Vorteil. "Wir haben so auch mal ein paar Büchsen Ananas oder einen Karton mit Rosenthaler Kadarka bekommen. Das war damals absolute Mangelware."

Nach der Wende und dem Ende der HO pachtete Familie Geißler das Haus und die Gaststätte. Der angestrebte Kauf des Gebäudes von der Treuhand erwies sich als Spieß- rutenlauf. "Ich war sage und schreibe 40-mal bei der Treuhandniederlassung in Chemnitz, ehe der Kaufvertrag in Sack und Tüten war", blickt Siegbert Geißler zurück. Die Gäste hielten ihm und seinem Bruder Helfried, der als gelernter Küchenmeister am Herd das Sagen hat, all die Jahre die Treue. "Wir haben all die Jahre immer schwarze Zahlen geschrieben." Dabei haben die Geißlers auch gelernt, auf ungewöhnliche Situationen zu reagieren. "Es hatte sich mal ein Reisebus mit 50 Leuten angemeldet, den hatten wir vergessen aufzuschreiben. Als der zu später Stunde eintraf, waren wir gerade über dem Aufräumen und wollten gehen. Aber wir haben das noch hinbekommen, ohne dass die Gäste was merkten. Das sind Momente, die in Erinnerung bleiben."