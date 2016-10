Silberner Stern krönt Wandertour

Um 2500 Euro und einen Sieg sind die Crimmitschauer Nachwuchsjudokas reicher. Mit ihrem ungewöhnlichen Projekt haben sie es jetzt ins Bundesfinale geschafft.

Von Cornelia Kunze

erschienen am 28.10.2016



Crimmitschau. Die Aufregung ob des Abschneidens im Wettbewerb "Sterne des Sports" hat sich gelegt. Und offensichtlich gelohnt. Der Judonachwuchs des JC Crimmitschau (JCC) hat sich vor Wochenfrist den Sieg auf Landesebene in Dresden geholt und wird nun im Finale gegen die Gewinner aus den anderen Bundesländern antreten. Im Gepäck: das Projekt "Judo-Wanderdreijahresplan", mit dem die wanderbegeisterten Kinder und Jugendlichen des JCC sowohl auf lokaler als auch auf Landesebene triumphierten.

"Die Kinder waren total aus dem Häuschen. Wir haben auf den Sieg zwar gehofft, aber nicht damit gerechnet", sagt Frank Nitzel vom JCC. Er ist der Initiator des Projektes, bei dem der Judonachwuchs innerhalb von drei Jahren in drei Etappen jeweils in der ersten Sommerferienwoche von Crimmitschau bis ans Kap Arkona gelaufen ist. Mehr als 660 Kilometer waren das am Ende. Spenden gesammelt haben die Judokas obendrein. In den drei Jahren waren mehr als 13.000 Euro zusammengekommen, die an die Kinderkrebsstation am Uniklinikum Leipzig übergeben wurde. Und das soll auch mit einem Großteil des Preisgeldes von immerhin 2500 Euro passieren. "Natürlich werden wir wieder einen Teil des gewonnenen Geldes für die Kinderkrebsstation spenden, darauf basiert ja auch unser Projekt", sagt Frank Nitzel. Der Rest werde erst einmal gespart, auf jeden Fall solle er sinnvoll angelegt werden, etwa wenn einer der am Wanderprojekt Beteiligten sich zum Übungsleiter ausbilden lasse wolle.

In Gedanken sind die erfolgreichen JCC-Akteure inzwischen beim Finale des Wettbewerbs "Sterne des Sports". Die Veranstaltung soll am 23. Januar 2017 in Berlin über die Bühne gehen. Dort geht es dann um den "Stern des Sports" in Gold. Verliehen wird er von Bundespräsident Joachim Gauck. "Unsere Erwartung, wir könnten zu den Platzierten gehören, halten wir erst einmal niedrig. Schon, dass wir im Finale sind, ist toll", sagt Nitzel.

Die SG Callenberg, die beim Wettbewerb auf Landesebene für ihr Projekt "Jugendsportzentrum der Zukunft" den Förderpreis bekommen hatte, hat ebenfalls die Möglichkeit, beim Bundesausscheid in Berlin etwas zu holen. Doch zuvor muss noch eine Hürde genommen werden: Die Bundesjury führt einen Vorausscheid im Dezember durch. Sie wählt unter allen mit einem Förderpreis nominierten Projekten aus den 16 Bundesländern drei aus. Die SG vertritt daberi den Freistaat Sachsen. Über diese drei dreht die ARD ein Porträt, Ausstrahlung im Januar 2017. Die Fernsehzuschauer entscheiden dann über die Endplatzierungen. (mit ggl)

"Sterne des Sports" Dieser Wettbewerb ist eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Volksbanken Raiffeisenbanken. Mit dieser Auszeichnung werden Sportvereine für ihre herausragenden gesellschaftlichen Leistungen in den Bereichen Integration, Gewaltprävention, Umweltschutz und Gleichstellung gewürdigt.