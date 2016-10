Speicher ist ein Sanierungsfall

Derzeit wird das Gewässer in der Mark Sahnau in Crimmitschau ausgebaggert. Bis Ende 2016 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Das komplette Vorhaben zieht sich aber noch einige Jahre hin.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 28.10.2016



Crimmitschau. Halbzeit bei der Beräumung der Sedimente im Speicher Crimmitschau. Rund 1700 Tonnen Schlamm, der sich im Laufe der Jahre auf dem Grund des Gewässers abgesetzt hat, wurden bisher von einer Firma aus Schmölln beräumt und zu einer im Kreis Altenburger Land ansässigen Entsorgungsfirma transportiert. Das Unternehmen hat sich auf das Recyceln von Erdaushub spezialisiert. Bis zu 4000 Tonnen Sedimente fallen bei den Arbeiten in der Mark Sahnau an. Im November, spätestens jedoch Ende des Jahres, soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Das sagte Sven Beyer vom Betrieb Zwickauer Mulde/Oberere Weiße Elster. Das zur Landestalsperrenverwaltung Sachsen gehörende Unternehmen ist für den Speicher im Nordwesten von Crimmitschau zuständig.

Sind die Sedimente beräumt, kann der Speicher aber noch nicht genutzt werden. Der Grund: Die wassertechnischen Anlagen sind ein Sanierungsfall. Wie schlecht der Zustand ist, wurde erst nach dem kompletten Ablassen des Gewässers sichtbar. Ob die Technik repariert oder durch einen Neubau komplett ersetzt wird, ist derzeit noch unklar. Dazu sind noch Absprachen mit der Stadt, dem Pächter und dem Landratsamt notwendig. "Jeder von ihnen hat unterschiedliche Interessen, die es bei dem Vorhaben zu berücksichtigen gilt", sagt der Projektleiter. Dazu gehört unter anderem der Hochwasserschutz, der besonders der Kommune am Herzen liegt. "Erst wenn eine Entscheidung gefallen ist, erfolgt die Planung. Der schließt sich dann noch das Genehmigungsverfahren an, sodass mit einem Baubeginn erst im übernächsten Jahr zu rechnen ist", sagt Sven Beyer. Gefüllt werden soll der Speicher voraussichtlich Ende 2018 oder Anfang 2019.

Unklar sind derzeit auch noch die anfallenden Kosten. Allein die für die Beräumung der Sedimente belaufen sich auf rund 120.000 Euro. "Was sonst noch an Kosten anfällt, ist abhängig von den noch offenen Entscheidungen."

Errichtet wurde der Sahnstau zwischen 1977 und 1979 an der Zeitzer Straße in Crimmitschau durch den Meliorationsbau Oelsnitz für die Firma Obstbau. Er diente bis 1990 als Wasserreserve für die Bewässerung der Obstbäume. Mit dem Aus des Obstproduzenten verlor der Stausee seine Bedeutung und ging in das Eigentum der Stadt über. Nach der Novellierung des Sächsischen Wassergesetzes im Jahr 2004 wurde die Regie über das Gewässer der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates übertragen. Zuletzt wurde der Speicher hauptsächlich als Angelgewässer genutzt. Der Speicher, der im Bereich des Entnahmeturmes zirka sechs Meter tief ist, hat ein Fassungsvermögen von knapp 60.000 Kubikmetern. Zum Vergleich: Das Fassungsvermögen der Koberbachtalsperre beträgt rund zwei Millionen Kubikmeter.