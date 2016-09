Sportler stehen in StartlÃ¶chern

Sportler stehen in Startlöchern

Eltern aus Blankenhain haben in einer Umfrage auf die Sportplatz-Problematik hingewiesen. Nun ist eine Lösung in Sicht.

Von Holger Frenzel und Thomas Michel

erschienen am 20.09.2016



Blankenhain. Die Mappe mit dem Fördermittelantrag für die Sanierung des Sportplatzes an der Friedrich-Christian-Schach-Grundschule in Blankenhain soll in dieser Woche komplettiert und abgeschickt werden. Die Planer beziffern die Kosten für das Projekt auf 214.000 Euro. Dabei sollen 139.000 Euro aus den Fördertöpfen des Leader-Programms zur Aufwertung des ländlichen Raumes kommen. Der städtische Eigenanteil beläuft sich auf 75.000 Euro. In der Umfrage der "Freien Presse" mit dem Titel "Wie lebt es sich in Sachsens Westen" haben zahlreiche Leser auf die Sperrung des Sportplatz hingewiesen. Das Spielfeld und die Laufbahn befinden sich in einem desolaten Zustand. Seit Juli 2015 ist der Sportplatz bereits nicht mehr nutzbar.

Die Crimmitschauer Stadträte haben jetzt einen Baubeschluss gefasst und damit grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Der Finanzbedarf wurde etwas abgespeckt - von 234.000 Euro auf 214.000 Euro. Die Stadt hat die ursprüngliche Idee, auf einen Tennenbelag zu setzen, verworfen. Stattdessen sollen nun eine Laufbahn aus Kunststoff- und ein Spielfeld aus Kunstrasenbelag entstehen. Zudem wird unter anderem auf ein Gerätehaus für die Sportutensilien sowie auf Pfosten für ein Volleyballnetz verzichtet. Nach wie vor soll der Schulsportplatz im hinteren Bereich des Festplatzes gegenüber dem "Haus des Gastes" angelegt werden sowie ein Kleinspielfeld, Sprunggrube und 50-Meter-Laufbahn umfassen. Allerdings wird der neue Platz fast ausschließlich für den Schulsport zur Verfügung stehen.

"Weil wir aus der Spendenaktion für den Spielplatz noch etwas Geld übrig haben, können wir in dessen Nähe noch einen kleinen separaten Bolzplatz anlegen", sagt Ortsvorsteher Mario Opitz an. Nach dem Einreichen des Fördermittelantrages ist nun erst einmal Geduld gefragt. "Idealerweise können wir den Schulsportplatz in den nächsten Sommerferien bauen", sagt Erik Enke, Mitarbeiter des Fachbereichs Bau im Rathaus in Crimmitschau. Eine Forderung wurde schon im Vorfeld erfüllt: Für die Grundschule in Blankenhain gibt es in den kommenden fünf Jahren keine Schließungspläne.

Zu den Eltern, die aufmerksam die Sportplatz-Diskussion verfolgen, gehört Ronny Enke. Er ist als Organisator des Koberbachtriathlons in der Region bekannt. Sein Sohn besucht die dritte Klasse der Grundschule in Blankenhain. "Wir haben die Hoffnung, dass spätestens zum Start des neuen Schuljahres wieder ein Sportunterricht in Blankenhain möglich ist, noch nicht aufgegeben", sagt Ronny Enke. Momentan fahren die Dritt- und Viertklässler zweimal im Monat zum Sportunterricht an der Sahnschule in Crimmitschau. Ronny Enke schaut mit gemischten Gefühlen auf die derzeitige Situation: "Wir sind froh, dass dadurch überhaupt eine Sport-Möglichkeit besteht. Allerdings geht durch die Fahrt im Bus viel Zeit verloren."