Stadt und Baufirma bekommen die Schulnote "Zwei plus"

In Crimmitschau haben Arbeiten zur Umgestaltung einer Kreuzung begonnen. Die Angst vor Problemen ist gewichen.

Von Holger Frenzel

erschienen am 21.09.2016



Crimmitschau. Eine Baustelle direkt vor dem Geschäft treibt Gewerbetreibenden oft tiefe Sorgenfalten auf die Stirn. Das ist bei Carsten Haubold, Inhaber eines Bequemschuhhauses in Crimmitschau, nicht der Fall. Seit Beginn dieses Monats wird direkt vor seiner Haustür gefräst und gebaggert. "So, wie es bisher läuft, gibt es keinen Grund zur Unzufriedenheit", sagt Haubold, der die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Stadt und der Baufirma mit der Schulnote "Zwei plus" bewertet.

Besonders wichtig für das Unternehmen: Der Parkplatz bleibt über die Zufahrt an der Curt-Spengler-Straße erreichbar. Von dort sind es nur wenige Schritte bis in das Geschäft. "Darauf sind vor allem ältere Leute und Kunden, die nicht so gut zu Fuß sind, angewiesen", sagt Carsten Haubold. Der Firmenchef berichtet, dass er im Vorfeld größere Probleme und Einschränkungen befürchtet hatte. "Nachdem ich mit geringen Erwartungen an die Sache herangegangen bin, lässt sich nun ein positives Fazit ziehen", sagt er. Den geringen Umsatzrückgang führt er unter anderem auf die warmen Temperaturen im September und den Wegfall der Laufkundschaft zurück. Momentan fahren die Autos nicht direkt am Geschäft vorbei.

Das wird voraussichtlich zwei Monate so bleiben. Die Arbeiten auf der Baustelle dauern bis 22. November an. Die Umgestaltung des Knotenpunktes an Werdauer Straße, Parkhausstraße und Silberstraße kostet 334.200 Euro. Für die Realisierung ist eine Baufirma aus Wilkau-Haßlau verantwortlich. Der bisher recht unübersichtliche Kreuzungsbereich, der in der Vergangenheit auch als Unfallschwerpunkt eingeordnet war, soll durch die Umgestaltung entschärft werden. Die Pläne sehen vor, dass die Werdauer Straße um rund 2,50 Meter in Richtung Pleiße verschoben wird. Dadurch stehen die Hauptstraßenschilder nach Abschluss der Maßnahme an der Werdauer und der Parkhausstraße. Momentan sind Autofahrer, die von der Werdauer Straße auf die östliche Silberstraße abbiegen, auf der Hauptstraße unterwegs.