Stadtbus rollt in der Erfolgsspur

Mit der Linie 168 in einer Stunde quer durch Werdau - dieses Angebot wird jährlich von mehr als 60.000 Personen genutzt. Die Kommune hält an ihrem Zuschuss fest - aber wie lange noch?

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 10.01.2017



Werdau. Gertraude Pregler aus Werdau macht sich Sorgen um den Fortbestand der Werdauer Stadtbuslinie. "Ich habe gehört, dass die Verbindung eingestellt werden soll. Besonders für die älteren Werdauer ist die Linie unverzichtbar", sagt die in Werdau-West wohnende Seniorin. Drei- bis viermal in der Woche nutzt die 79-Jährige das Angebot, um so unter anderem zum Friedhof zu gelangen. "Mein Mann ist vor ein paar Jahren verstorben. Ich habe kein Auto und wüsste nicht, wie ich sonst zum Friedhof kommen sollte."

Das Gerücht vom Aus der Stadtbuslinie kocht seit Jahren in regelmäßigen Abständen hoch und ist auch dem Betreiber der Verbindung nicht neu. "Die Fahrer bekommen das immer wieder zu hören. Dabei gibt es unsererseits keinerlei Überlegungen, die Linie einzustellen", sagt Maik Wendler vom gleichnamigen Busunternehmen in Leubnitz. Ganz im Gegenteil: Die Linie 168 hat sich seit ihrer Einführung am 1. März 1994 zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Die Zahl der Fahrgäste hat seitdem kontinuierlich zugenommen. "Wir führen einmal im Quartal Fahrgastzählungen durch, um die Zahl der Passagiere ermitteln zu können. Allein durch den Fahrscheinverkauf ist das nicht möglich, da es auch Umsteiger von anderen Linien gibt", sagt Maik Wendler. So wurden beispielsweise zwischen dem 1. April 2015 und dem 31. März 2016 insgesamt 61.958 Fahrgäste gezählt, ein Jahr zuvor waren es knapp 52.000. "Aktuellere Zahlen, die miteinander vergleichbar sind, liegen noch nicht vor."

Ermittelt wurden jedoch noch andere Werte: Pro Fahrt nutzen zwischen 19 und 24 Personen das Angebot, der Mittelwert pro Tag liegt bei 250 Personen. Pro Jahr legt der Stadtbus rund 37.000 Kilometer zurück. Eine Tour dauert genau eine Stunde, wobei der Bus dabei mehrmals den Kirchplatz an der Marienkirche bedient und von da sternförmig einmal in jede Himmelsrichtung rollt. Der Fahrgast zahlt für die einfache Tour 1,80 Euro und damit den im Verkehrsverbund Mittelsachsen üblichen Tarif für den sogenannten "Kleinen Stadtverkehr". "Kostendeckend können wir damit die Linie nicht betreiben. Wir sind auf einen Zuschuss durch die Kommune angewiesen", sagt Maik Wendler. Die Stadt bezuschusst das Unternehmen jährlich mit 18.000 Euro. "Dabei handelt es sich um eine freiwillige Leistung", sagt Oberbürgermeister Stefan Czarnecki (CDU). Auch er kennt das immer wieder aufkommende Gerücht vom Aus der Linie, weist das aber zurück. "Für dieses Jahr ist das Geld im Haushalt eingestellt. Ob dies auch zukünftig der Fall ist, wird mit jeder Haushaltsdiskussion neu debattiert. Ich gehe aber davon aus, dass es die Linie mindestens bis 2020 geben wird. Bis dahin hat die Firma Wendler die Konzession für die Linie. Wie es danach weitergeht, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt Spekulation", sagt das Stadtoberhaupt. Den Vertrag, der zwischen Stadt und Betreiber bestünde, könnte jeder der beteiligten Partner kündigen, also auch die Firma Wendler. Deren Inhaber hat das aber keineswegs vor. "Mit dem Zuschuss, den uns die Stadt gewährt, können wir kostendeckend arbeiten und am jetzigen Angebot festhalten. Das betrifft auch die Anzahl der Fahrten. Wird das Geld gekürzt, sieht das schon anders aus", sagt der Unternehmer.

Er glaubt aber fest an den Fortbestand der Linie auch in den kommenden Jahren. Erst kurz vor Jahreswechsel hat er einen neuen Bus gekauft, der speziell für den Stadtverkehr entwickelt wurde. Der Preis: 200.000 Euro. 95.000 Euro steuerte der Freistaat an Fördergeldern bei, verbunden mit der Auflage, das Fahrzeug acht Jahre im Linienverkehr einzusetzen. Geschieht dies nicht, müssen die Fördergelder zurückgezahlt werden. "Wir haben die Investition im Interesse der Werdauer getätigt. Der alte Bus ist verschlissen und wird spätestens im Frühjahr aus dem Verkehr gezogen", sagt Maik Wendler.