Stadthalle wird zum Hollywood-Tonstudio

Die Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach produziert in dieser Woche im "Pleißental" eine neue CD. Warum fanden die Aufnahmen gerade in Werdau statt?

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 22.12.2016



Werdau. Stefan Fraas, Dirigent und Intendant der Vogtland Philharmonie ist von der Stadthalle in Werdau begeistert. "Die Akustik in dem Haus ist ausgezeichnet." Doch die ist nicht allein der Grund, warum der Klangkörper seine neue CD in Werdau produziert. "Zum einen sind unsere beiden Stammhäuser in Greiz und Reichenbach derzeit nicht verfügbar, zum anderen ist das ,Pleißental' gut beheizbar", sagt Stefan Fraas. Für die Instrumente sei das wichtig. "Außerdem sind keine störenden Geräusche von außerhalb wahrzunehmen. Wir können hier ungestört und in aller Ruhe arbeiten. Die Bedingungen sind optimal", so Fraas. Für den Dirigenten und die Musiker ist die Stadthalle kein unbekannter Ort. Sie spielten schon mehrfach im "Pleißental" und sind am 13. Januar erneut die Hauptakteure des Neujahrskonzertes in Werdau.

Dann wird das Orchester sich mit dem Platz auf der Bühne beschränken müssen. Zur Aufnahme der dritten Folge der Reihe "Sounds of Hollywood" standen den 65 Musikern, die aus 14 Ländern und drei Kontinenten kommen, Bühne und Saal zur Verfügung. 32 im gesamten Raum verteilte Mikrofone fingen jeden Ton ein. "Da wir die CD in Quadrofonie, also über vier Kanäle aufnehmen, ist diese Zahl der Mikrofone erforderlich. Sie ermöglichen dem Zuhörer des fertigen Produktes dann ein perfektes Klangerlebnis", sagt der Orchesterleiter.

In einem Raum neben dem Saal hatten Vertreter einer Plattenfirma aus Ratingen (Nordrhein-Westfalen) ihre Aufnahmetechnik aufgebaut und fingen am Mischpult jeden Ton ein. Insgesamt drei Tage dauerten die Aufnahmen der elf Stücke, die auf der neuen Scheibe der Reihe "Sounds of Hollywood" zu hören sein werden. Täglich bis zu sechs Stunden musizierten die Akteure. Den Feinschliff erhalten die Musikstücke in den kommenden Wochen im Tonstudio. Das wird noch einmal ein bis zwei Tage Zeit in Anspruch nehmen. Im Frühjahr soll dann das fertige Werk erscheinen.

Die Auswahl der Lieder, die auf der CD zu hören sein werden, hat Stefan Fraas persönlich getroffen. Dazu gehören unter anderem Melodien aus bekannten Hollywoodstreifen wie "Aladdin", "Dschungelbuch", "Der Polarexpress" und "Star Wars". Der Intendant und zugleich Geschäftsführer der Vogtland Philharmonie hofft, mit der Zusammenstellung den Nerv der Musikliebhaber zu treffen. Die beiden ersten CDs der Reihe "Sounds of Hollywood" sind bereits vergriffen.

"Wir kommen mit der neuen Aufnahme einem Wunsch unserer Fans nach", sagt Stefan Fraas. Es ist bereits die 35. CD-Produktion, die das Orchester seit der Fusion des Sinfonieorchesters Greiz und des Vogtlandorchesters Reichenbach im Jahre 1992 produziert. Seit dem Zusammenschluss der beiden Klangkörper hat Stefan Fraas das Sagen. Die Konzertreihe "Sounds of Hollywood" ist nur ein Angebot aus der musikalischen Palette des Orchesters. Dessen Spannbreite reicht von "Philharmonic Rock" bis hin zu "Kids meet Classic" und Sinfoniekonzerten.

Rein privat mag Stefan Fraas, der unter anderem Klavier und Gesang studiert hat, übrigens Musik "ohne großen Schnickschnack", wie er selbst sagt. Für ihn gibt es nur zwei Varianten von Musik: schlechte und gute. Zu welcher Kategorie die Vogtland Philharmonie gehört, entscheiden allein die Konzertbesucher. Doch die lange Geschichte des Orchesters und die größtenteils ausverkauften Konzerte sprechen ihre eigene Sprache.