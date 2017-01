Stadtmission sucht ein neues Haus für Mieter auf Zeit

Die Bleibe für Männer im Werdauer Bahnhofsviertel ist baufällig. Der Wohlfahrtsverband braucht dringend ein anderes Domizil, möglichst in zentraler Lage.

Von Annegret Riedel

erschienen am 04.01.2017



Werdau. Sie sind zwischen 21 und 65 Jahre alt und bleiben einen Monat oder manchmal bis zu drei Jahre. Sie versorgen sich selbst, kochen alleine, machen ihre Wäsche und ihr Zimmer sauber. Zwei Bäder und eine große Küche teilen sie sich. Aber sie haben immer einen Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt. Und von denen haben die derzeit sieben Männer, die in einem Haus in der Werdauer Bahnhofsgegend wohnen, oft mehr als genug.

Mietschulden, Räumungsklagen, Suchtprobleme, keinen Job, keine Familie oder andere soziale Bindungen - Jana Nickolai kennt die Nöte der Menschen, die sie betreut. Die ausgebildete Sozialarbeiterin der Stadtmission Zwickau ist Ansprechpartnerin Nummer 1 im sogenannten ambulant betreuten Wohnen in Werdau. Sie kümmert sich mit ihrer Kollegin Janine Hilbenz außerdem um drei Mieter einer Außenwohnung sowie andere Wohnungslose in der Region, wie Jugendliche, die am Werdauer Bahnhof nächtigen. Insgesamt betreuen sie um die 30 Menschen. Im ganzen Landkreis sind derzeit etwa 110 Menschen ohne festen Wohnsitz bekannt.

"Wohnungslos, das heißt, man hat keine eigene Meldeadresse", erklärt Petro Richter, Abteilungsleiter Straffälligen- und Wohnungslosenhilfe bei der Stadtmission Zwickau. Der Wohlfahrtsverband hat das Haus und die damit verbundenen Aufgaben im Werdauer Bahnhofsviertel 2008 von der Johanniter-Unfall-Hilfe übernommen. Und sucht seit einiger Zeit schon händeringend ein neues Domizil. "Hier sind wir zur Miete. Der Zustand des Gebäudes ist extrem schlecht. Eigentlich stünden hier viel mehr Plätze zur Verfügung, doch die obere Etage können wir nicht mehr nutzen", sagt Petro Richter. Der Kaufvertrag für ein Haus direkt am Werdauer Markt habe sich leider zerschlagen. "Das wäre optimal gewesen, zentral zu den Verkehrsmitteln oder zu Einkaufsmöglichkeiten. Derzeit müssen unsere Bewohner bis ins Kaufland. Das ist für einige eine enorme Anstrengung", sagt Jana Nickolai. 14 Plätze in Einzelzimmern sollen im neuen Haus entstehen.

Hilfe in "besonderen sozialen Schwierigkeiten" geben die Mitarbeiter der Stadtmission den Männern, die hier eine Bleibe gefunden haben, die sie bezahlen müssen, von ihrer Rente oder Hartz IV. Ziel ist ein selbstständiges Leben "draußen", eine selbstständige Lebensführung mit allem, was dazugehört. "Alles was sie alleine können, sollen sie auch tun", sagt Jana Nickolai. "Und wenn sie es nicht können, müssen wir es ihnen beibringen."

Anrufe bei Ämtern, das Ausfüllen von Formularen, das Abstottern von Mietschulden, damit verbundene Räumung von Wohnungen und vielen anderen "bürokratischen Kram" erledigen die Stadtmissions-Mitarbeiter mit den Bewohnern gemeinsam. "Unser Wohnprojekt ist sehr verbindlich. Ziel ist, gemeinsam zu schauen, welche Perspektiven jeder einzelne Bewohner hat", betont Petro Richter. "Wir fragen, was ist schief gelaufen. Wie vermeiden wir, dass es wieder passiert, ohne irgendwelche Schuldfragen zu stellen?"

Einige Bewohner finden von selbst den Weg zu dieser Art der Betreuung. Manchmal rufen auch Vermieter an, die das Angebot der Stadtmission kennen. Oder Nachbarn sorgen sich. "Und wir sind oft draußen, arbeiten gut mit den örtlichen Streetworkern zusammen", sagt Jana Nickolai.

Im neuen Haus soll es einen Kontakt-Laden geben, in dem sich auch besorgte Bürger melden können und wo eine allgemeine soziale Beratung angeboten wird. "Nun brauchen wir nur noch ein geeignetes Objekt", hofft Petro Richter auf einen baldigen Auszug aus dem alten.

E-Mail: info@stadtmission-zwickau.de