Streit im Rathaus: CDU will mehr Fakten zu geplantem Einkaufsmagneten

07.04.2017



Crimmitschau. Sechs Wochen vor den Oberbürgermeisterwahlen in Crimmitschau hat es einen ersten Schlagabtausch zwischen der CDU-Stadtratsfraktion und Oberbürgermeister Holm Günther (Für Crimmitschau) gegeben. Dabei wurde am Mittwochabend zur Sitzung des Stadtrats über die Informationspolitik zur geplanten Ansiedlung eines Einkaufsmagneten in der Innenstadt gestritten. Die Christdemokraten wollen zum Thema mehr Fakten hören. Holm Günther verweist auf eine Stillschweigevereinbarung. Die letzte Beratung zwischen ihm und potentiellen Investoren fand am 23. März statt. "Dabei wurde erneut absolutes Stillschweigen vereinbart", sagte das Stadtoberhaupt. (hof)