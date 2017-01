Studie: Zwangsarbeit in Volltuchwerken

Jugendliche, die zu DDR-Zeiten im Crimmitschauer Jugendwerkhof einsaßen, sollen neben der Ausbildung zu Sonderschichten gezwungen worden sein.

Von Konrad Rüdiger

erschienen am 14.01.2017



Crimmitschau. In den Crimmitschauer Volltuchwerken wurde in den 1980er-Jahren von den Insassen des örtlichen Jugendwerkhofes Zwangsarbeit geleistet. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Deutschen Instituts für Heimerziehungsforschung in Berlin. Ihre These untermauern die Forscher unter anderem damit, dass die Jugend- lichen an Wochenenden zu Sonderschichten "innerhalb der Produktion neben der regulären beruflichen Qualifizierung" herangezogen worden waren. Diese Arbeitsverpflichtungen "erfüllten keine pädagogische Absicht, sondern zielten auf die wirtschaftliche Ausnutzung der Arbeitskraft der Kinder und Jugendlichen", heißt es in einer Zusammenfassung der noch unveröffentlichten Studie, die im Auftrag der Ost- beauftragten Iris Gleicke entstand.

Der ehemalige Leiter der Volltuchwerke, Klaus Eichhorn, sieht das anders. Er sagt, dass Sonderschichten nicht geplant gewesen seien, aber "bei Materialengpässen oder sonstigen Störungen" notwendig wurden. Sie seien für die Jugendlichen "grundsätzlich freiwillig" gewesen. Die Schichten wurden sonnabends zwischen 6 und 12 Uhr durchgeführt. Es habe ein kosten- loses Frühstück und Bezahlung mit Zuschlägen gegeben, so Eichhorn. Sämtliche finanziellen Vergütungen seien über das Heim erfolgt. Der inzwischen 81-jährige Eichhorn war zwischen 1964 bis 1982 Direktor der Produktion in den Volltuchwerken und dann bis 1990 Betriebsdirektor.

Die Wissenschaftler gehen derweil davon aus, dass den Betroffenen für die geleistete Arbeit Rentenansprüche vorenthalten wurden. "Diese Arbeit ist auf keiner Verdienst- bescheinigung aufgetaucht", sagt Anke Dreier-Horning, Mitautorin der Studie. Nicht zu klären sei gewesen, in welchem Umfang die Sonderschichten entlohnt worden waren. Der Jugendwerkhof Crimmitschau existierte von 1953 bis 1989 mit einer Kapazität zwischen 105 und 161Plätzen. Ab 1983 wurden auch Jungen in dem Jugendwerkhof untergebracht, zuvor waren es ausschließlich Mädchen, die mit ihrem Aufenthalt in die sozialistische Gesellschaft integriert werden sollten.

Der Vorsitzende des Fördervereins "Westsächsisches Textilmu- seum" und CDU-Stadtrat Ulrich Wolf will dieses Kapitel der Crimmitschauer Textilindustrie an den Zweckverband Industriemuseum als Träger der Tuchfabrik Gebrüder Pfau herantragen. "Es ist die Aufgabe eines Museums, diese Dinge zu erforschen", sagt Wolf. Das müsse in diesem Fall professionell geschehen. Die Tuchfabrik war ab 1976 Teil der Volltuchwerke.

Eine Ausstellung zu dem Thema gab es vor gut dreieinhalb Jahren in der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau. Die Fotografin Christiane Eisler hatte 1982/83 mit Genehmigung der Behörden im Rahmen ihrer Diplomarbeit in den Volltuchwerken eine Fotoreportage erstellt. "Ich war über mehrere Monate immer wieder in Crimmitschau", sagt Eisler. Die Schau wurde durch Zeitzeugengespräche ergänzt, die die Ausstellungsmacher mit einigen der fotografierten Frauen im Jahr 2012 geführt hatten.