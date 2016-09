Theaterspielen gegen die Angst - Projekt wird mit 216.379 Euro unterstÃ¼tzt

Theaterspielen gegen die Angst - Projekt wird mit 216.379 Euro unterstützt

erschienen am 21.09.2016



Crimmitschau. Mit 216.379 Euro unterstützt die "Aktion Mensch" das Projekt "Rabbatz" des DRK-Kreisverbandes Zwickauer Land mit Sitz in Crimmitschau. Dieses dreijährige Projekt zur Unterstützung von Kindern suchtkranker Eltern spricht Mädchen und Jungen im Alter zwischen acht und 14 Jahren aus dem Kreis Zwickau an. Es sind Kinder, die durch die Alkoholsucht ihrer Eltern starke Belastungen erlebt haben. Damit sie seelisch gesund aufwachsen können, brauchen sie gezielte Unterstützung, die ihnen das Projekt "Rabbatz" bieten will, sagt der Koordinator des Angebots beim DRK, Thomas Schreiber. Über gemeinsames Theaterspielen und in Gruppenangeboten stärken die Mädchen und Jungen ihr Selbstwertgefühl. Sie verarbeiten erlebte Belastungen und bauen mit der Zeit neue Kompetenzen auf, um neue schwierige Situationen bewältigen zu können. Dabei sind sie in der Gruppe zusammen mit Gleichaltrigen, die zu Hause keine derartigen Probleme haben, sagt Schreiber. (rdl)