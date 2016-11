Ton-Kunst zum Verschenken

erschienen am 07.11.2016



Ein ständiges Kommen und Gehen herrschte am Wochenende in der Töpferei Steuernagel auf dem Crimmitschauer Westberg. Töpfermeisterin Sabine Steuernagel freute sich über den großen Zuspruch für die Weihnachtswerkstatt. "Zeitweise hatten wir mit Platzproblemen zu kämpfen", sagte die 57-jährige Handwerkerin schmunzelnd. Während sich die Erwachsenen die umfangreiche Produktpalette der Töpferei anschauten, waren die Kinder kreativ beschäftigt. So wie die Schwestern Lucie (links) und Josie aus Mittweida. Mitarbeiterin Sonja Theumer half den beiden bei der Verzierung eines Trinkbechers beziehungsweise einer Tasse, die sie zu Weihnachten ihren Eltern schenken möchten. Die Weihnachtswerkstatt in der Töpferei an der Westbergstraße öffnet am kommenden Wochenende noch einmal ihre Türen und zwar Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr. (rdl)