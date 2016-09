Tuchfabrik bleibt vorerst ein Sorgenkind

Als authentischer Ort ist das Crimmitschauer Denkmal bei der Landesausstellung gesetzt. Ob bis 2020 wieder ein Museum draus wird, ist offen.

Von Konrad Rüdiger

erschienen am 16.09.2016



Crimmitschau. Wenn nicht gerade Tag des offenen Denkmals ist, bietet die Tuchfabrik Gebrüder Pfau an der Leipziger Straße ein eher tristes Bild. Die stolzen Errungenschaften der Textilindustrie, die viele Jahrzehnte lang das Bild der Stadt Crimmitschau prägten und immer noch prägen, werden nicht annähernd so stolz präsentiert wie anderswo die Geschichte anderer Industriezweige. Das beginnt bereits am Eingang: Der ist meistens zu. Das Areal ist nur freitags, sonnabends und sonntags geöffnet und das auch nur zusammen mit einer Führung, die zu einer bestimmten Zeit anfängt oder in einer größeren Gruppe vorbestellt werden muss. Die Vergabe der Landesausstellung 2020 zur Industriekultur ins benachbarte Zwickau am Dienstag könnte nun der Startschuss für eine Wiederbelebung der historischen Stätte sein.

Dass nur wenige Kilometer südöstlich die vierte Landesausstellung über die Bühne gehen wird, kam für die Stadtspitze etwas überraschend. Von der Vergabe an Zwickau hat Crimmitschaus Bürgermeister Holm Günther (Für Crimmitschau) aus der Zeitung erfahren. "Welche Rolle die Tuchfabrik als authentischer Ort bei der Landesausstellung spielen wird, ist im Zweckverband ,Sächsisches Industriemuseum' zu entscheiden", sagte Günther. Die Stadt Crimmitschau hat 21 der 100 Stimmen in der Verbandsversammlung. Stadtchef Günther verwies auf die am kommenden Donnerstag stattfindende Vollversammlung des Zweckverbandes im ostsächsischen Knappenrode. Die dortige Energiefabrik wird demnächst für 7 Millionen Euro auf Vordermann gebracht. Nennenswerte Investitionen in die Bausubstanz der Tuchfabrik seien "derzeit von Seiten der Stadt nicht vorgesehen", sagte Günther.

Dass die Tuchfabrik großes Potenzial hat, dieses aber von den Machern nicht genutzt wird, hatte vor etwa anderthalb Jahren die Direktorin der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen, Katja Margarethe Mieth, diagnostiziert. Sie bezeichnete die Tuchfabrik vor 120 Museumsexperten als "Sorgenkind". Die Tuchfabrik habe "trotz ordentlicher Förderung, die andere nicht bekommen haben", eine negative Entwicklung verzeichnet.

Dass noch viel zu tun ist, weiß auch der Chef des Fördervereins des Westsächsischen Textilmuseums, Ulrich Wolf. Der CDU-Stadtrat sagte, dass es "eine gute Entscheidung für uns war, dass wir in unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptort Zwickau liegen". Die Verkehrsanbindung sei sehr gut, im Detail seien Verbesserungen, auch im Nahverkehr, durchaus wünschenswert, so Wolf.

In Bezug auf erweiterte Öffnungszeiten sieht der Fördervereinsvorsitzende "zur Zeit keine Möglichkeiten". "Aber die Landesausstellung wird unserer Einrichtung sehr viel Aufmerksamkeit bescheren, eine Ausweitung der Öffnungszeiten ist bis dahin sicher im Gespräch, aber diese sind auch nicht der einzige offene Punkt", sagte Wolf. Die Zeit dafür sei begrenzt, aber ein gutes Konzept machbar.