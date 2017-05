Unbekannte verwüsten Bahnhof in Crimmitschau

erschienen am 27.05.2017



Crimmitschau. Unbekannte haben den Haltepunkt Crimmitschau an der Bahnstrecke Hof-Leipzig verwüstet. Zwischen Mittwoch und Donnerstagmorgen schlugen sie die Scheiben eines Fahrgastunterstandes auf einer Fläche von 11 Quadratmetern ein. Außerdem zerstörten sie die verglasten Seitenwände am Treppenaufgang zum Bahnsteig auf einer Fläche von knapp 25 Quadratmetern. Auch die Glasüberdachung eines Aufzuges blieb von der Zerstörungswut nicht verschont, teilte die Polizei am Samstag mit.

Vor Ort fanden die Beamten Betonpflastersteine und Schottersteine, mit denen die Täter offenbar zuschlugen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war der Polizei noch nicht bekannt. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Sie bittet um Zeugenhinweise an die Bundespolizei Klingenthal unter Telefon 037467-2810 oder die kostenfreie Bundespolizei-Hotline 0800 6 888 000. (fp)