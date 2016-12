Von Minnesang bis Country ist alles dabei

erschienen am 19.12.2016



Weihnachtszeit dreimal ganz anders - das bot das zurückliegende Wochenende in der hiesigen Region den Ausflüglern. Zum mittelalterlichen Adventsmarkt rund um die Lauterbacher Kultscheune haben die Spielleute von "Argentum Ferrum" aus Chemnitz (Foto oben) und der Gaukler "Chariash" die zahlreichen Besucher unterhalten. Im Eingangsbereich zeigte Kunstschmied Thomas Linke Proben seines Könnens. An den zahlreichen Marktständen hatten nicht nur die Mitglieder des gastgebenden Vereins "Illusionswelten" alle Hände voll zu tun. Ein hochkarätiges Weihnachtskonzert boten die Schüler des Crimmitschauer Julius-Motteler-Gymnasiums in der gut besuchten Johanniskirche am Freitagabend. Innerhalb des Programms "Rockin' Around the Christmas Tree" bildete eine Weihnachtsgeschichte den roten Faden, in die drei Chöre - im Bild links der Chor der Klassen 5 bis 7 - Tänzer, Gesangs- und Instrumentalsolisten sowie zwei Bands eingebunden wurden. Fast 150 Schüler vor, auf und hinter der Bühne gestalteten einen abwechslungsreichen Abend. Zünftige Countrymusik sorgte im Hotel "Friesen" in Werdau für Stimmung. Stargast der Countryweihnacht war Sänger Larry Schuba. Das große Interesse des Publikums machte zwei Veranstaltungen notwendig, freute sich Hotelchef Michael Jubelt über die Resonanz. (tmp/rdl)