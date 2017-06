Von der Bäckerin zur Erzieherin: 20-Jährige findet ihren Traumjob

Eigentlich war für eine junge Mannichswalderin der Berufsweg klar. Doch innerhalb des Freiwilligen Sozialen Jahres entschied sie sich völlig neu.

Von Annegret Riedel

erschienen am 07.06.2017



Crimmitschau. Jeder Tag ist anders und bringt Neues für Stefanie Brumme. Die 20-Jährige absolviert gerade im Kindergarten "Mischka" in der Crimmitschauer Innenstadt ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). "Wir sind mit ihr sehr zufrieden. Stefanie ist einsatzbereit, kreativ und behält auch in stressigen Situationen den Überblick", lobt Petra Günther, Leiterin der Kindereinrichtung in Trägerschaft des DRK-Kreisverbandes Zwickauer Land, die junge Frau.

Die kann mit soviel Lob gar nicht so richtig umgehen. "Es passt einfach. Von den Kindern kommt viel zurück. Es macht mir großen Spaß, hier im Einsatz zu sein", erklärt die Mannichswalderin ihren neuen Berufswunsch Erzieherin. Denn eigentlich hat die junge Frau bereits eine Ausbildung absolviert. Sie ist gelernte Bäckerin. "Meine Oma hatte eine Bäckerei, und vielleicht habe ich mich da irgendwie verpflichtet gefühlt und eben das gelernt." So richtig glücklich war die Gesellin damit aber nicht. Doch jetzt seien auch ihre Eltern sehr froh darüber, dass Stefanie den Traumjob gefunden hat und eine vierjährige Ausbildung absolvieren wird. Ab September beginnt diese. Den theoretischen Teil dafür bestreitet die Mannichswalderin in der Euro-Schule in Zwickau, die Praxis bekommt sie vor Ort mit. Stefanie Brumme ist aufgrund ihrer Talente vielseitig im "Mischka" einsetzbar. "Sie spielt ja auch Akkordeon, und handwerklich begabt ist sie ebenfalls", zeigt Petra Günther ihre Vielseitigkeit auf. Die FSJlerin hat, gemäß den DRK-Grundsätzen, in der Zeit ihres freiwilligen Einsatzes etwas Bleibendes zu hinterlassen, eine stabile Sitzgruppe aus Euro-Paletten für die kleinsten Kindergartenkinder gezimmert. In der Kinderküche bäckt die junge Frau mit den Kleinen auch ab und an Kuchen und Plätzchen. "Und das schmeckt alles prima. Gelernt ist eben gelernt", meint die Chefin lachend.

"Bei den meisten jungen Leuten bringt das Freiwillige Soziale Jahr etwas in Sachen Berufsorientierung. Bei Stefanie war es eben etwas ganz Neues und Anderes", freut sich auch Elke Lippold, die Leiterin des FSJ beim Crimmitschauer DRK, über die klaren Entscheidungen, die die junge Frau für ihre Zukunft getroffen hat. "Unsere FSJler ersetzen aber keine festangestellten Mitarbeiter", betont sie. Die 13 Beschäftigen im "Mischka" würden sich jedenfalls freuen, wenn Stefanie Brumme ihr Team weiterhin verstärkt. "Wir brauchen guten Nachwuchs. Und der ist heute schwerer denn je zu bekommen", betont Petra Günther.