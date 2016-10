Walther-Technik: Herz schlägt in 16 Meter hohem Hochregal

Rund 3 Millionen Euro hat der Firmeninhaber in neue Technik und eine Fertigungsstrecke in seinem Unternehmen investiert. Damit lassen sich die Teile jetzt nach individuellen Kundenwünschen herstellen - auch als Einzelteile.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 27.10.2016



Crimmitschau. Mit einem neuen Angebot will die Firma Walther-Technik in Crimmitschau eine Marktlücke schließen und hat in die dafür erforderliche Technik kräftig investiert. Für rund 3 Millionen Euro wurde eine erst 2005 fertiggestellte Halle auf dem Firmengelände der Metallbaufirma erweitert und darin neue Technik installiert. Hinzu kam ein 16 Meter hohes Hochregal, bestehend aus 533 Palettenplätzen von jeweils zwei mal vier Metern. In ihnen lagern in verschiedenen Stärken, Abmessungen und Legierungen diverse Bleche - wo genau, das weiß ein Computer.

Der Rechner steuert ein sogenanntes Regalbediengerät, das auf einer Schiene zwischen den Regalen fährt, das jeweils benötigte Blech wie mit Geisterhand auswählt und auf einem rollenden XXL-Tisch ablegt. Dieser transportiert das Teil dann zur Bearbeitung an die jeweilige Maschine in der Halle. Mit Hilfe der Technik lassen sich die gewünschten Teile anfertigen.

Welches Teil der Kunde benötigt, das kann er ganz individuell von jedem Computer per Mausklick auf der Homepage von Walther-Technik unter der Rubrik "Blech- und Profilexpress" entscheiden. Das Ganze geschieht mit einer Art Zeichenprogramm, bei dem der Nutzer aus verschiedenen Blechen und Profilen wählen kann.

"Der Kunde kann von zu Hause aus am Laptop oder PC festlegen, wie das von ihm gewünschte Teil exakt aussehen und welche Form es haben soll, ob Bohrungen anzubringen sind und an welcher Stelle, und ob wir das Stück speziell beschichten sollen oder nicht", sagt Thomas Walther. Das gewünschte Teil kann sich der Kunde dann noch einmal in 3-D-Optik auf seinem Bildschirm ansehen. Auch das macht die dafür eingesetzte Software, entwickelt von Studenten aus Österreich, möglich.

Mit dem neuen Angebot richtet sich Walther unter anderem an Fliesenleger, Klempner, Kältetechniker und all diejenigen, die Blechteile und Profile in speziellen Größen und selbst in kleinen Stückzahlen benötigen. "Wir wollen mit dem Service auch Einzelpersonen ansprechen, die oftmals nur ein ganz besonderes Profilblech brauchen. Sei es für ein Regal im Keller, in der Garage oder anderswo."

Noch wird die vorhandene Technik hauptsächlich für die klassische Produktion des Unternehmens eingesetzt, das Johannes Walther 1929 gegründet hat und heute von Thomas Walther in der dritten Generation geführt wird. Von Jahr zu Jahr wuchs die Angebotspalette. Zu dem klassischen Stahlbau kamen der Aluminium-Fenster- und Fassadenbau sowie die Bereich Bauelemente, Tür- und Tortechnik, Sicherheits- und Brandschutztechnik hinzu.

Zu finden sind die Produkte bei hiesigen Firmen wie dem Apparatebau in Crimmitschau oder der Spindel- und Lagerungstechnik in Fraureuth, aber beispielsweise auch im Abgeordnetenhaus in Berlin oder auf dem Campus der Universität in München.

Innerhalb der zurückliegenden fünf Jahre wurden zwischen 20 und 25 neue Mitarbeiter eingestellt, wuchs die Zahl der Belegschaft auf aktuell 70 Mitarbeiter. Nimmt der Blech- und Profilexpress richtig Fahrt auf, wird die Firma laut ihrem Chef möglicherweise in den Zwei-Schicht-Betrieb übergehen. Dann werde man weitere Mitarbeiter benötigen.